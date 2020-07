Het Tsjechische kampioenschap zal niet meer voltooid worden.

Dat kondigde de Tsjechische voetballiga (LFA) vrijdag aan.

De LFA neemt de beslissing ten gevolge van een positieve test bij de spelers van Opava, dat nog in volle degradatiestrijd verwikkeld was. 'Na het in quarantaine plaatsen van de spelers van Opava is het niet meer mogelijk om het huidige seizoen op de vastgestelde data af te werken', gaf ligavoorzitter Dusan Svoboda aan. Er zal geen enkele ploeg degraderen en het volgende seizoen zal er met achttien in plaats van zestien ploegen gestart worden, onder wie de twee pas gepromoveerde teams Pardubice en Brno.

Het huidige klassement blijft ook onveranderd, met Slavia Praag dat al zeker was van de titel en vier andere ploegen die het Europees voetbal in mogen: Plzen, Sparta Praag, Jablonec en Liberec.

