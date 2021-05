Chelsea heeft voor de tweede keer in zijn geschiedenis de Champions League gewonnen. En dat een half jaar na de aanstelling van nieuwe coach Thomas Tuchel. Drie vragen aan Gert Segers, die voor Sport/Voetbalmagazine Chelsea volgt.

In januari leek Chelsea nog uit de Champions Leagueplekken te vallen en werd zelfs clubicoon Frank Lampard aan de deur gezet. Hoe heeft Tuchel alles in zes maanden zo enorm kunnen veranderen?Gert Segers: 'Zijn belangrijkste invloed is zonder meer de tactische duidelijkheid. Zoals al vaker aangehaald, wisten de spelers ineens veel meer wat van hen verwacht werd op het veld. Daardoor stapten ze onder Tuchel ook veel zelfverzekerder het veld op en konden ze iedere tegenstander aan. En dat met exact hetzelfde team, want tijdens de winter kwamen er geen nieuwe jongens bij.'Alles begint bij Tuchel vanuit de organisatie. Met erg veel druk vooruit moeten de spelers dan voorkomen dat de tegenstander aan voetballen toekomt. Ook onder Frank Lampard zetten de Blues al hoog druk, maar daar kwam toen niet al te veel dreiging uit voort. Bovendien lag de deur achterin telkens wagenwijd open. Onder Tuchel is dat beeld helemaal veranderd. Achterin moet de deur dicht zijn en pas dan kan naar voren gedacht worden. Dat was erg duidelijk in de finale, al was het voetbal van Chelsea niet meteen om vrolijk van te worden. Noem het uitgekookt, hoe Chelsea de finale won. Op basis van die wedstrijd - in de tweede helft kwam Chelsea geen vijf keer over de middenlijn - zou je bijna kunnen zeggen dat de moderne versie van José Mourinho is geland op Stamford Bridge. 'Resultaat gaat ook bij Tuchel voor op prachtig voetbal. Het is een steeds terugkerende slagzin op Chelsea, waar eigenaar Roman Abramovitsj eigenlijk net het tegenovergestelde wil zien van zijn coaches. Aanvallend en aantrekkelijk voetbal, daar zou Chelsea bekend voor moeten staan volgens de Russische oliemiljardair. Onder Frank Lampard leek dat ook wel even te lukken. Zeker in het eerste seizoen speelde Chelsea erg mooi voetbal. Alleen bleven de resultaten uit en zag Abramovitsj opnieuw in dat je met mooi voetbal alleen geen prijzen pakt. Daarvoor werd ook voor Tuchel gekozen, en met succes. Abramovitsj zal nu ook wel weten wat de succesformule bij Chelsea is: vanuit de verdedigende stelling met counters toeslaan.Wie was dit seizoen de ster van dit Chelsea?Segers: 'Tuchel heeft met dit Chelsea een team naar zijn hart gevonden. Er zijn geen vervelende sterren die vinden dat alles om hen moet draaien, hij kan jonge spelers tactisch kneden, er zijn veel snelle jongens voor zijn snedige counters en voor zijn manier van spelen kan hij rekenen op een van de beste spelers ter wereld: N'Golo Kanté. De Fransman is de complete tegenhanger van een Neymar. Hij klaagt nooit, heeft geen enkele sterallure en komt zelfs met een eenvoudige Mini naar de trainingen. Kortom: de ideale speler voor een coach. 'Dit seizoen toonde hij op het veld nog maar eens wie de beste verdedigende middenvelder ter wereld is. Hij staat gewoonweg overal, heeft altijd wel ergens zijn voet tussen én is ook nog eens van enorm belang bij de opzet van een aanval. Kijk maar naar de finale van de Champions League: hij haalde De Bruyne de hele tijd uit de wedstrijd en was op zichzelf al een eerste gordel waar Manchester City voorbij moest. Dat zie je ook in de cijfers: hij won de meeste duels (11), recupereerde de meeste ballen (10) en won zelfs de meeste kopduels (4). Is hij een kanshebber voor de Gouden Bal? Met ook nog een sterk EK lijkt het me wel.Is dit het begin van de dominantie van Chelsea?Segers: 'Het mag duidelijk zijn: deze Champions Leaguewinst is nog maar het begin voor Tuchel en Abramovitsj. Engeland en Europa domineren is hun doel. Maar Chelsea zal nu wel moeten bevestigen in de Premier League, waar de Blues dit seizoen toch nog wat tegenvielen. Pas op de allerlaatste speeldag werd een ticket voor de Champions League veilig gesteld. Daarbij moest het zelfs rekenen op een nederlaag van Leicester tegen Tottenham omdat het zelf verloor van Aston Villa. 'Over een dominantie van Chelsea spreken, is dan ook nog erg voorbarig. Kan Tuchel dit niveau met zijn team over een volledig seizoen aanhalen, is al een belangrijke vraag. De verloren FA Cupfinale en de nederlaag op de laatste speeldag deden even vermoeden dat Chelsea over zijn hoogtepunt heen was. Komt er vermoeidheid bij Chelsea en kunnen Werner, Havertz en Ziyech - dé grote aankopen van vorige zomer - hun niveau opkrikken? Dat zijn de grootste vragen voor komend seizoen. Als dat in orde komt, is Chelsea zeker een titelkandidaat. Voor Abramovitsj is dat alleszins het grote doel volgend seizoen, nog eens de Premier League winnen. Daarvoor gaf hij het voorbije jaar genoeg uit.'