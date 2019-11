PSG-trainer Thomas Tuchel is niet te spreken over het uitje dat Neymar deze week maakte naar de Daviscup in Madrid.

Neymar zal vanavond zijn wederoptreden maken in het shirt van PSG tegen Lille na een blessure die hij opliep op 13 oktober. Maar de Braziliaanse ster was niet te veel bezig met zijn comeback de laatste weken. Zo vertrok hij deze week nog naar de vernieuwde Daviscup in Madrid, terwijl PSG in volle voorbereiding was op de wedstrijd van dit weekend en die van volgende week dinsdag tegen Real Madrid in de Champions League.

'Wat kan ik er nog op zeggen?', vertelde zijn trainer Thomas Tuchel tijdens de persconferentie. 'Ik ben zijn vader niet en ook niet de politie. Ik ben enkel zijn coach. Gisteren was hij nog wel goed op training na zijn late vlucht terug. Ik ben zeker geen fan van zijn vlucht naar Madrid, maar ik zal er ook niet te veel woorden aan vuil maken. Het is vooral jammer omdat hij de laatste weken zo goed bezig was op training. Hij trainde harder dan alle spelers samen.'