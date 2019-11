In de zoektocht naar een nieuwe coach heeft Bayern tevergeefs Tuchel gecontacteerd. De Duitser blijft echter liever in Parijs.

Derde keer, goede keer dachten ze bij Bayern. Nadat de Duitse Rekordmeister in 2017 én 2018 al probeerde om succescoach Thomas Tuchel te strikken, probeerden ze het ook nu opnieuw. Maar weer kregen ze een nee te horen. De Duitser, die eerder ook Mainz en Dortmund coachte, ziet voorlopig niets in een overstap naar Beieren en wil zijn 'avontuur' in Parijs afmaken. Daar ligt hij nog onder contract tot 2021. Tegen dan zou hij zelf meer ervaring hebben.

Bayern is sinds zondag op zoek naar een nieuwe coach nadat het de Kroaat Niko Kovac na de 5-1 nederlaag tegen Frankfurt op straat had gezet. Een van de topfavorieten was de Nederlandse coach Erik ten Hag. Door zijn aanvallend spel en geschiedenis bij Bayern (hij coachte eerder de amateurs), gold hij als de ideale kandidaat. Maar ten Hag vertelde in een interview naar aanleiding van het Champions Leaguetreffen met Chelsea dat hij bij Ajax zal blijven.

Voor de Champions Leaguematch van woensdag tegen Olympiacos neemt assistent-trainer Hans Flick de honneurs waar. Bayern zou het liefst een nieuwe coach hebben tegen zaterdag, wanneer de topper tegen Borussia Dortmund op het programma staat.

