De zware nederlaag in Amsterdam tegen Nederland heeft de Turkse bondscoach Senol Günes zijn baan gekost. Drie dagen na de met 6-1 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje maakte de Turkse voetbalbond bekend dat Günes is ontslagen. Zijn positie was al wankel geworden door de tegenvallende resultaten op het EK.

De ploeg van de 69-jarige Günes startte de WK-kwalificatie begin dit jaar met overwinningen op Oranje (4-2) en Noorwegen (3-0). Op het EK van afgelopen zomer werd Turkije echter roemloos uitgeschakeld. De ploeg verloor in de groep van Italië, Wales en Zwitserland.

De Turken lieten daarna bij de hervatting van de WK-kwalificatie ook punten liggen in de thuiswedstrijd tegen Montenegro (2-2). Door de nederlaag in de Johan Cruijff ArenA moest de ploeg van Günes de eerste plaats in de groep afstaan aan het Nederlands elftal, dat nu net als Noorwegen 2 punten meer heeft.

"We willen onze gewaardeerde bondscoach Senol Günes, die ons land veel succes heeft gebracht, bedanken voor zijn werk en bijdrage aan het Turkse voetbal", aldus de bond. "We hebben gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan."

Günes begon in 2019 aan zijn tweede periode als bondscoach van Turkije. Tussen 2000 en 2004 had hij de nationale ploeg ook al onder zijn hoede. Günes leidde Turkije naar de derde plaats op het WK van 2002.

De ploeg van de 69-jarige Günes startte de WK-kwalificatie begin dit jaar met overwinningen op Oranje (4-2) en Noorwegen (3-0). Op het EK van afgelopen zomer werd Turkije echter roemloos uitgeschakeld. De ploeg verloor in de groep van Italië, Wales en Zwitserland. De Turken lieten daarna bij de hervatting van de WK-kwalificatie ook punten liggen in de thuiswedstrijd tegen Montenegro (2-2). Door de nederlaag in de Johan Cruijff ArenA moest de ploeg van Günes de eerste plaats in de groep afstaan aan het Nederlands elftal, dat nu net als Noorwegen 2 punten meer heeft. "We willen onze gewaardeerde bondscoach Senol Günes, die ons land veel succes heeft gebracht, bedanken voor zijn werk en bijdrage aan het Turkse voetbal", aldus de bond. "We hebben gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan." Günes begon in 2019 aan zijn tweede periode als bondscoach van Turkije. Tussen 2000 en 2004 had hij de nationale ploeg ook al onder zijn hoede. Günes leidde Turkije naar de derde plaats op het WK van 2002.