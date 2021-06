De Allianz Arena in München zal woensdag voor het laatste groepsduel van Duitsland op het EK voetbal tegen Hongarije niet in regenboogkleuren verlicht worden. De UEFA wees dinsdag een verzoek van de stad München af, omdat het om een politieke boodschap gaat. De regenboogkleuren zijn een symbool voor diversiteit en tolerantie.

De gemeenteraad van München wilde de Allianz Arena in regenboogkleuren laten oplichten als vorm van protest tegen de onlangs in Hongarije aangenomen wet waarin staat dat het verboden wordt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' bij jongeren onder achttien jaar. De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op onder meer de vrijheid van meningsuiting.

De Hongaarse Minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijarto, noemde het voorstel om de Allianz Arena te verlichten in regenboogkleuren maandag 'gevaarlijk'. 'Het is extreem schadelijk en gevaarlijk om sport en politiek te vermengen', aldus Szijjarto. 'De historische ervaring leert dat dit een slechte zaak is en de Duitsers weten dat beter dan wie ook', voegde hij eraan toe, verwijzend naar het Duitse naziverleden.

Het stadion in München droeg in het verleden al vaker de regenboogkleuren. Tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije zullen andere Duitse stadions, onder meer in Frankfurt en Keulen, wel in regenboogkleuren verlicht worden. De Duitse doelman en aanvoerder Manuel Neuer mag van de UEFA tijdens het duel wel een regenboogband dragen.

De gemeenteraad van München wilde de Allianz Arena in regenboogkleuren laten oplichten als vorm van protest tegen de onlangs in Hongarije aangenomen wet waarin staat dat het verboden wordt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' bij jongeren onder achttien jaar. De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op onder meer de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse Minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijarto, noemde het voorstel om de Allianz Arena te verlichten in regenboogkleuren maandag 'gevaarlijk'. 'Het is extreem schadelijk en gevaarlijk om sport en politiek te vermengen', aldus Szijjarto. 'De historische ervaring leert dat dit een slechte zaak is en de Duitsers weten dat beter dan wie ook', voegde hij eraan toe, verwijzend naar het Duitse naziverleden. Het stadion in München droeg in het verleden al vaker de regenboogkleuren. Tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije zullen andere Duitse stadions, onder meer in Frankfurt en Keulen, wel in regenboogkleuren verlicht worden. De Duitse doelman en aanvoerder Manuel Neuer mag van de UEFA tijdens het duel wel een regenboogband dragen.