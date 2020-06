De UEFA heeft woensdag op een online persconferentie meer duidelijkheid gegeven omtrent het vervolg van de Europese competities dit seizoen en het EK van volgend jaar.

In de Champions League zullen de acht kwartfinalisten in een eindronde in Lissabon onderling mogen uitvechten wie het kampioenenbal anno 2019-2020 wint. De finale wordt dit seizoen op 23 augustus gespeeld.

De Portugese hoofdstad neemt de organisatie over van Istanboel, dat de finale van de Champions League in het seizoen 2020-2021 zal mogen organiseren. Alle oorspronkelijke finalesteden in zowel de Champions League als de Europa League schuiven met een jaar op. De beslissingen kwamen er na een lange vergadering van het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond, tussen 12u en 15u.

Vier teams in de Champions League zijn al gekwalificeerd voor de kwartfinales. Dat zijn PSG, RB Leipzig, Atalanta Bergamo en Atlético Madrid. In de overige vier achtste finales (Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern München-Chelsea en Barcelona-Napoli) moet de terugwedstrijd nog afgewerkt worden.

Bij de eindronde in Lissabon worden de kwartfinales (12-15 augustus) en halve finales (18-19 augustus) in één wedstrijd gespeeld. De resterende duels in de achtste finales worden op 7 en 8 augustus afgewerkt. Het is nog onduidelijk of deze duels ook al in Lissbon zullen doorgaan.

Voor de Europa League bedacht de UEFA een gelijkaardig format. Een eindtoernooi met acht teams zal afgewerkt worden in Duitsland, in de stadions van FC Keulen, Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 en Duisburg. Oorspronkelijk zou de finale in het Poolse Gdansk plaatsvinden.

In de Europa League werden nog slechts zes van de acht heenduels van de achtste finales afgewerkt. Sevilla-AS Roma en Inter-Getafe, de achtste finales van de Europa League die nog niet gespeeld zijn, maken ook deel uit van het minitoernooi.

De opener van het seizoen 2020-2021 moet de Europese Supercup worden, op 24 september in Boedapest. Porto was oorspronkelijk de gastheer voor de Supercup. De UEFA bracht ook duidelijkheid over het vervolg van de Champions League bij de vrouwen. De kwartfinales, halve finales en finale zullen gespeeld worden in Baskenland, in het San Mames Stadium in Bilbao en het Anoeta Stadium in Sociedad. De wedstrijden zullen doorgaan tussen 21 en 30 augustus. Sociedad is gastheer voor de finale.

Belgische clubs moeten voorrondes in 1 duel spelen

De Belgische clubs die volgend seizoen actief zullen zijn in de voorrondes van de Champions League en Europa League, zullen hun kwalificatie voor de groepsfase of voor een volgende kwalificatieronde moeten afdwingen in één enkele wedstrijd. De thuisploeg zal aangeduid worden via loting. Uitzondering op de regel zijn de play-offs in de Champions League. De groepsfases in Champions League en Europa League zouden in de derde week van oktober moeten kunnen starten. In zeven weken, halverwege december, zou de groepsfase afgerond moeten zijn.

AA Gent (derde voorronde Champions League), Antwerp of Charleroi (derde voorronde Europa League, afhankelijk van het resultaat van de Great Old in de bekerfinale) en Standard (tweede voorronde Europa League) zijn de Belgische clubs die volgend seizoen kwalificaties moeten spelen voor de groepsfases van de Europese competities. Club Brugge is zeker van haar ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Speeldata voorrondes Champions League: Voorronde met kleinere voetballanden: 8 en 11 augustus Eerste kwalificatieronde: 18 en 19 augustus Tweede kwalificatieronde: 25 en 26 augustus Derde kwalificatieronde: 15 en 16 september Play-offs: 22-23 september en 29-30 september Europa League: Voorronde met kleinere voetballanden: 20 augustus Eerste kwalificatieronde: 27 augustus Tweede kwalificatieronde: 17 september Derde kwalificatieronde: 24 september Play-offs: 1 oktober

Speelsteden en -schema EURO 2020 blijven behouden

De twaalf oorspronkelijke speelsteden voor het EK voetbal van 2020 zullen ook volgend jaar behouden blijven. Dat maakte de UEFA woensdag bekend op een online persconferentie na een vergadering van het Uitvoerend Comité. Het wedstrijdschema van het EK zal intact blijven.

Het EK zal dus zoals voorzien in twaalf verschillende landen gespeeld worden. Daar was twijfel over ontstaan de voorbije maanden. Onder meer rond de kandidaturen van speelsteden Kopenhagen, München en Bilbao werden twijfels geplaatst.

De Rode Duivels werden vorig najaar al ingedeeld in groep B op het EK met verder ook Rusland, Denemarken en Finland. België werkt zijn groepswedstrijden tegen Rusland en Finland af in Sint-Petersburg. Het duel tegen Denemarken wordt in Kopenhagen gespeeld.

Rode Duivels beginnen in september aan Nations League

Onze nationale ploeg werkt vanaf begin september de eerste interlands in het postcoronatijdperk af. De manschappen van bondscoach Roberto Martinez moeten tot midden november de zes speeldagen in de groepsfase van de Nations League afwerken. Tussendoor zijn er ook nog twee mogelijkheden tot vriendschappelijke wedstrijden.

De exacte speeldata van de Duivels in de Nations League zal de UEFA eerstdaags bekendmaken. België werd in divisie A in groep 2 ingedeeld met verder ook Engeland, IJsland en Denemarken. De play-offs voor de laatste EK-tickets worden ingehaald op 8 oktober en 12 november. Op dat moment kunnen de Duivels een vriendschappelijke interland spelen

