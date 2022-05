De Europese voetbalbond UEFA laat weten dat de chaos, rond het Stade de France in Parijs voor de aftrap van de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid, kon ontstaan door het grote aantal fans zonder geldig toegangsbewijs.

De finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid, zaterdag in het Stade de France in Parijs, begon ruim een halfuur later dan voorzien (21 uur). Nog heel wat (Liverpool-)fans stonden vlak voor de aftrap buiten aan te schuiven om het stadion te betreden en de veiligheidsinstanties wilden een verdere stormloop op de toegangen vermijden. Er hingen immers bijzonder veel supporters zonder ticket in de buurt van het Stade de France rond. Sommige fans trachtten over gesloten stadionpoorten en hekken te kruipen, zo was te zien op fragmenten op sociale media.

Volgens de UEFA raakten de draaiende toegangspoortjes aan de Liverpool-kant van het stadion geblokkeerd omdat duizenden supporters, die valse tickets hadden gekocht, er niet door konden. Dit veroorzaakte verdere opstoppingen.

De aftrap werd uitgesteld om zoveel mogelijk fans met een ticket binnen te krijgen. De politie gebruikte traangas, aldus de UEFA. De federatie betuigde haar medeleven met de fans die door de incidenten waren getroffen en kondigde aan dat zij met de Franse politie en de Franse federatie zou samenwerken om de situatie aan te pakken.

De finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid, zaterdag in het Stade de France in Parijs, begon ruim een halfuur later dan voorzien (21 uur). Nog heel wat (Liverpool-)fans stonden vlak voor de aftrap buiten aan te schuiven om het stadion te betreden en de veiligheidsinstanties wilden een verdere stormloop op de toegangen vermijden. Er hingen immers bijzonder veel supporters zonder ticket in de buurt van het Stade de France rond. Sommige fans trachtten over gesloten stadionpoorten en hekken te kruipen, zo was te zien op fragmenten op sociale media. Volgens de UEFA raakten de draaiende toegangspoortjes aan de Liverpool-kant van het stadion geblokkeerd omdat duizenden supporters, die valse tickets hadden gekocht, er niet door konden. Dit veroorzaakte verdere opstoppingen. De aftrap werd uitgesteld om zoveel mogelijk fans met een ticket binnen te krijgen. De politie gebruikte traangas, aldus de UEFA. De federatie betuigde haar medeleven met de fans die door de incidenten waren getroffen en kondigde aan dat zij met de Franse politie en de Franse federatie zou samenwerken om de situatie aan te pakken.