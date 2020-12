Volgens de Britse krant The Times denkt de UEFA momenteel aan een hervorming van de eerste ronde van de Champions League naar een traditioneel competitieformat, met alle teams in één klassement.

In een competitie met 32 teams zou elk team verzekerd zijn van tien wedstrijden - vijf thuis en vijf uit - tegen telkens verschillende tegenstanders. De eerste 16 ploegen zouden doorstoten naar de tweede ronde. De UEFA zou met deze hervorming weerstand willen bieden aan het separatistische Super League-project dat door verschillende Europese topclubs werd bedacht.

In dit nieuwe, zogenaamde 'Zwitserse', systeem zou elk team minstens vier wedstrijden extra kunnen spelen en zouden er meer topwedstrijden te zien zijn.

Zestien ploegen zouden doorstoten, waarbij in de achtste finales de nummer één het opneemt tegen de nummer zestien, de nummer twee tegen de nummer vijftien, enzovoort. Clubs tussen de 17e en de 24e plaats in de rangschikking zouden in het vangnet van de Europa League terechtkomen.

Het is maar de vraag hoe de topclubs dit voorstel zullen onthalen. Verschillende topcoaches, onder wie Jürgen Klopp, klagen al maanden over het te drukke programma. Dat programma zou met nog vier extra wedstrijden in de eerste ronde nog drukker worden.

Volgens The Times zou binnen de European Club Association (ECA) het voorstel behoorlijk zijn ontvangen. De komende twee weken zal de UEFA het project voorleggen aan alle verantwoordelijken binnen het Europees voetbal. Het nieuwe systeem zou in 2024, na afloop van het huidige tv-contract, geïntroduceerd kunnen worden.

