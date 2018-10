UEFA gaat meer investeren in vrouwenvoetbal

De nationale federaties zien hun jaarlijkse inkomsten zo stijgen van 100.000 naar 150.000 euro.

'Het potentieel voor vrouwenvoetbal kent geen limieten', zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin maandag op de website van zijn organisatie. 'Met dit in het achterhoofd heeft de UEFA besloten meer geld vrij te maken om zo de nationale federaties te helpen bij het promoten van vrouwenvoetbal over het hele continent. Meer vrouwen laten voetballen en hun aandeel in de sport versterken, was een van mijn doelen nog voor ik UEFA-voorzitter werd en blijft dat ook.'

Volgens de UEFA stond het vrouwenvoetbal er nooit beter voor dan vandaag. 'Het EK van 2017 in Nederland lokte wereldwijd 178 miljoen tv-kijkers. In totaal bezochten 240.045 toeschouwers het toernooi, een verbetering van het vorige record van 216.888 op het EK 2013 in Zweden', onderstreept de UEFA. 'Speelsters als Ada Hegerberg, Lieke Martens en Pernille Harder zijn wereldwijde sterren geworden en rolmodellen voor jonge meisjes in heel Europa en daarbuiten.'

De Red Flames hoopten zich vorige week voor de eerste keer te plaatsen voor het WK, volgend jaar in Frankrijk, maar botsten in de eerste van twee barragerondes op Zwitserland.