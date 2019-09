De Europese voetbalbond (UEFA) heeft dinsdag in Ljubljana enkele beslissingen genomen voor de toekomst van het internationale voetbal: van een nieuwe Europese competitie tot 600.000 bomen die geplant moeten worden op het EK 2020.

Het was een vruchtbare vergadering dinsdag in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. De Europese voetbalbond UEFA heeft namelijk een nieuwe Europese competitie (European Conference League), de gaststeden voor de komende Champions Leaguefinales, aanpassingen aan de Nations League en het plan om in alle speelsteden van het EK 2020 zo'n 50.000 bomen te planten, aangekondigd.

European Conference League

Vanaf 2021 zal er naast de Champions en de Europa League nog een derde Europese competitie voor clubs bijkomen: de Europa Conference League. Daarin zullen net zoals bij de Champions League 32 teams deelnemen die op donderdag hun wedstrijden zullen spelen. Zo zal het aantal teams in de Europa League ook gereduceerd worden van 48 naar 32. Nog een nieuwigheid voor de competities: de aanvangstijden zijn om 18:45 en 21:00. Dit seizoen was dat nog 18:55 en 21:00. Niet zo een groot verschil dus.

Sint-Petersburg in 2021, München in 2022, Wembley in 2023

Daarnaast zijn ook de speelsteden van de Champions Leaguefinales van de komende drie seizoenen bekend gemaakt. Het Gazprom-stadion van het Russische Zenit Sint-Petersburg ontvangt de finale in 2021, de Allianz Arena van Bayern München in 2022 en het Londense Wembley in 2023.

Sint-Petersburg is er voor de eerste keer bij, in München (2012) en Wembley (1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011 en 2013) vond de finale al eerder plaats. Dit seizoen mogen de beste teams van Europa zich opmaken voor de finale in Istanboel, vorig seizoen werd het gespeeld in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid.

Verder deelde de UEFA ook nog mee dat de VAR zal gebruikt worden na de groepsmatchen in de Europa League.

Meer landen in A-klasse Nations League

Ook op internationaal landenniveau had de UEFA een nieuwigheid voorzien. Vanaf de volgende editie van de Nations League in 2020, zullen de verschillende klassen uitgebreid worden. Zo zullen de A-, B- en C-klassen voortaan bestaan uit 16 in plaats van 12 landen. Enkel de D-klasse, met de Europese voetbaldwergen, krimpt tot slechts 7 landen.

Op die manier redt de UEFA Duitsland, Polen, Kroatië en IJsland van de oorspronkelijke degradatie naar groep B. Zij worden terug opgevist in de eliteklasse. Ook Bosnië-Herzegovina, Denemarken, Zweden en Oekraïne zullen daar volgend seizoen deel van uitmaken.

Het format van de Finals blijft wel gewoon hetzelfde. Vorig seizoen won Portugal die in eigen land. De loting voor het nieuwe seizoen vindt plaats in Amsterdam in oktober van volgend jaar.

600.000 nieuwe bomen op EK 2020

Tot slot had de UEFA ook nog een ecologische verrassing in petto. De Europese voetbalbond heeft namelijk het plan opgevat om in elk van de twaalf gastlanden voor het EK voetbal van volgend jaar 50.000 bomen te planten. De Europese voetbalbond wil zo een ecologische tegenprestatie leveren voor de milieuvervuiling die met het toernooi gepaard gaat. Aangezien het Europees Kampioenschap volgend jaar in 12 verschillende landen over heel Europa gespeeld wordt, zullen de supporters veel het vliegtuig moeten nemen wat natuurlijk voor heel wat CO2-uitstoot zal zorgen. De UEFA schat de totale uitstoot op zo'n 405.000 ton CO2, wat exact gecompenseerd zou moeten worden door die 600.000 bomen.

Euro 2020 vindt plaats van 12 juni tot 12 juli. België behoort niet tot een van de speelsteden omdat het beloofde Eurostadion niet in orde geraakte. De Rode Duivels zullen meer dan waarschijnlijk wel aanwezig zijn. Met een perfect rapport van 18/18 staat onze nationale trots eerste in groep I.