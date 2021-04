Ondrej Kudela van Slavia Praag heeft van de Europese voetbalbond 10 wedstrijden schorsing gekregen nadat hij tijdens het Europa Leaguetreffen racistisch was tegenover Rangersspeler Glen Kamara.

Het racistisch voorval deed zich voor tijdens de 1/16 finales van de Europa League tussen Slavia Praag. In het slot van de terugwedstrijd riep de Tsjechische verdediger van Slavia een paar racistische woorden naar Glen Jamara van Rangers. De Schotten en coach Steven Gerrard reageerden toen al woest op het incident.

Uiteindelijk startte de UEFA een onderzoek en kwam woensdag met zijn bevindingen die het racisme bevestigden. De Europese voetbalbond gaat niet licht over het voorval en reageerde met een schorsing van 10 Europese wedstrijden voor Kudela. Een van die tien matchen heeft de verdediger al uitgezeten na een schorsing tegen Arsenal in de kwartfinale van de EL.

Het gaat niet enkel om Europese wedstrijden in clubverband maar ook met zijn land. Daardoor moet Kudela ook het hele EK missen met Tsjechië. Een serieuze domper voor de Slaviaspeler.

