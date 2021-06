De Europese Voetbalbond (UEFA) heeft vrijdag een disciplinair onderzoek geopend naar 'mogelijke discriminerende incidenten' tijdens de EK-wedstrijd van woensdag in München tussen Duitsland en Hongarije (2-2).

De UEFA heeft een "ethische en disciplinaire inspecteur" aangesteld om een onderzoek te voeren. Het is de eerste stap van de procedure, waarbij de feiten worden vastgesteld. Daarna kunnen sancties volgen. Het onderzoek richt zich op "incidenten en gedragingen in de tribunes", zo preciseerde een woordvoerder van de UEFA aan het Franse persagentschap AFP.

Tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije waren talrijke uitingen van protest te zien tegen een recente Hongaarse wet die als homofoob wordt beschouwd. Volgens Bild zouden Hongaarse ultra's "Duitsland, Duitsland, homoseksuelen" voor de aftrap gezongen hebben. Er loopt al een disciplinair onderzoek tegen hen vanwege apengeluiden tijdens Hongarije-Frankrijk.

Op het Twitteraccount 'Football Fans against Homophobia' is dan weer een foto te zien waarop twee Hongaarse supporters een homofobe spandoek tonen.

De burgemeester van München had gevraagd aan de UEFA om de Allianz Arena in regenboogkleuren te verlichten voor de komst van Hongarije om de LGBTQ+-gemeenschap te steunen, wat door de UEFA geweigerd werd omdat het een politieke boodschap is.

Er kwam veel kritiek op die beslissing. Veel supporters zakten naar het stadion af met regenboogvlaggen ter ondersteuning van de LGBTQ+-gemeenschap. Die is zwaar verongelijkt door een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot 18 jaar.

De regenboogvlag staat symbool voor de aanvaarding en gelijkheid van mensen die zich niet identificeren met de traditionele rollen van man en vrouw of andere normen hebben met betrekking tot gender en seksualiteit.

