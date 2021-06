Noord-Macedonië riskeert een sanctie vanwege mogelijke inbreuken op de coronamaatregelen tijdens het EK. De Europese Voetbalbond (UEFA) heeft woensdag een disciplinair onderzoek opgestart.

De spelers van Noord-Macedonië zouden zich schuldig gemaakt hebben aan 'wangedrag en schending van het UEFA Return to Play Protocol' tijdens het afnemen van coronatests afgelopen zaterdag in Amsterdam.

Maandag ging Noord-Macedonië op de slotspeeldag in groep C met 0-3 onderuit tegen Nederland in de Johan Cruijff Arena. Al voor die partij waren de Noord-Macedoniërs uitgeschakeld, na nederlagen tegen Oostenrijk (1-3) en Oekraïne (1-2).

