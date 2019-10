De Europese voetbalbond (UEFA) gaat de Europa Leaguematch tussen Lazio Roma en Rennes van vorige week donderdag onderzoeken. Sommige Lazio-supporters zouden de nazigroet gedaan hebben.

Het Italiaanse voetbal blijft in het nieuws komen door racistische voorvallen. Eerst Lukaku die oerwoudgeluiden naar zich toe geworpen kreeg in Cagliari, dan de supporters van Inter die dat geen racisme vonden en vergeving vroegen aan Lukaku en er was ook nog die analist op een Italiaanse zender die meende dat Lukaku enkel gestopt kan worden door er tien bananen naartoe te gooien.

Nu komt daar ook weer Lazio Roma bij. Misschien wel de club met de meest racistische supporters van heel Italië. Vorig jaar kwamen ze al in het nieuws omdat ze stickers met Anne Franck hadden uitgedeeld in het stadion en vorige week deden de ultra's massaal de nazigroet in het stadion tijdens het Europa Leagueduel tegen Rennes. De UEFA maakte vandaag bekend dat het om die reden een disciplinaire procedure opent tegen Lazio Roma.

Het was niet de eerste keer voor Lazio, want ook in februari deden de supporters al een dergelijke groet tegen Sevilla. Daarom moest donderdag tegen Rennes een gedeelte van het Stadio Olimpico gesloten worden.