Als de controversiële hervorming van de Europese clubcompetities, woensdag voorgesteld door de Europese voetbalbond (UEFA), werkelijkheid wordt, dan zou de Champions League zo goed als een gesloten competitie worden. Dat blijkt uit documenten die persagentschap AFP vrijdag kon inkijken.

Vanaf 2024 zouden 28 clubs over drie competities in totaal 647 wedstrijden spelen. De 128 ploegen zouden als volgt ingedeeld worden: 32 clubs in een zo goed als gesloten Champions League, 32 clubs in het equivalent van de Europa League en 64 clubs in een derde competitie die onderverdeeld wordt in vier tabellen.

Volgens de door AFP verkregen documenten zou de groepsfase van de Champions League (voorlopig Liga 1 genoemd) in augustus van start gaan, met vier poules van elk acht ploegen. Elke club zou in de eerste ronde veertien wedstrijden spelen, tegenover zes nu. Tot aan de finale zouden er 21 speeldagen zijn.

Het meest controversiële punt is dat de competitie zo goed als gesloten zou zijn. Slechts vier teams zouden zich kunnen kwalificeren op basis van hun klassement in het nationale kampioenschap. Vier andere zouden hun ticket krijgen via de Europa League, door daarin de halve finales te bereiken.

De overige ploegen moeten enkel performant zijn in de Champions League. Om in die competitie te blijven, volstaat het voor die teams om bij de eerste vijf in hun poule te eindigen of om als nummer zes of zeven een barrage te winnen. De UEFA benadrukt verder dat elk land door maximum vijf clubs vertegenwoordigd mag zijn.

In de tweede Europese competitie (ex-Europa League) worden 32 clubs volgens AFP ingedeeld in acht groepen van vier in de eerste ronde. De deelnemers zijn de vier degradanten uit de Champions League, de vier ploegen die het seizoen voordien de kwartfinales van de Europa League verloren, de vier halvefinalisten van het voorbije seizoen in de derde Europese clubcompetitie en twintig teams die zich via hun nationaal kampioenschap wisten te kwalificeren.

De derde clubcompetitie zou wel helemaal open zijn. Al de 64 teams zouden zich van een ticket verzekeren op basis van hun rangschikking in hun nationale kampioenschap. De Europese profliga's kantten zich eerder al tegen het project. Ze vrezen voor een devaluatie van de nationale competities.