UEFA plant derde Europese clubcompetitie

Dat toernooi zou dan naast de Champions League en de Europa League bestaan. Het zou voor het eerst sinds de afschaffing van de Beker voor Bekerwinnaars in 1999 zijn dat er drie Europese clubcompetities zijn.

Verschillende media melden dat Agnelli vandaag op de jaarlijkse algemene vergadering van de ECA,de belangenvereniging van Europese topclubs, in Kroatië aan de leden heeft meegedeeld dat er groen licht is gegeven voor een derde competitie vanaf het seizoen 2021/2022. Het is enkel nog wachten op de goedkeuring van het Uitvoerend Comité van de UEFA, aldus Agnelli.

De UEFA heeft nog niet officieel gereageerd, maar Agnelli maakt zelf wel deel uit van dat Uivoerend Comité.

'Kleinere competities'

Meer details zijn nog niet bekend, maar vermoedt wordt dat de competitie bedoeld is voor teams van buiten de sterkste nationale competities, dus niet uit de Engelse Premier League, de Spaanse Primera Division, de Italiaanse Serie A enzovoort.

Na de creatie van die derde Europese clubcompetitie zouden er volgens Agnelli elk seizoen 96 Europese clubs actief zijn.