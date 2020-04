Het is nu officieel: het EK voetbal voor vrouwen zal niet doorgaan in 2021, maar in 2022.

Dat de UEFA van plan was om het EK vrouwenvoetbal met een jaar uit te stellen, hing al een tijdje in de lucht.

Toen bekend werd dat het EK voetbal voor mannen naar de zomer van 2021 verplaatst werd, was het uitstel voor het EK voetbal voor vrouwen slechts een kwestie van tijd. Het toernooi zou normaliter doorgaan van 11 juli tot en met 1 augustus 2021 in Engeland, maar is nu verschoven van 6 juli tot 30 juli 2022, met een finale in het Wembley Stadium in Londen.

Ook het feit dat de Olympische Spelen opgeschoven zijn naar volgend jaar, heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Op de Spelen in Tokio mogen immers ook nationale vrouwenvoetbalploegen aantreden. Drie Europese ploegen - Nederland, Engeland en Zweden - waren al geplaatst voor de Spelen nadat ze op het WK voetbal voor vrouwen afgelopen zomer de halve finales haalden.

Red Flames

In de kwalificatiewedstrijden voor het EK deelt België in groep H de leiding met Zwitserland, met twaalf punten uit vier matchen. Tine De Caigny is topschutter bij de Red Flames met zeven goals.

De eerstvolgende wedstrijden van de nationale vrouwenploeg, tegen Zwitserland en Litouwen, waren al uitgesteld door de coronapandemie. Door de verplaatsing van het EK naar 2022 zit er nu minder druk op de kalender.

De groepswinnaars en de drie beste runner-ups gaan naar het EK. Gastland Engeland is automatisch geplaatst.

