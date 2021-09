De Europese voetbalbond (UEFA) heeft de juridische procedures tegen Barcelona, Real Madrid en Juventus beëindigd. Die drie ploegen zijn als laatste teams nog steeds betrokken bij de mogelijke oprichting van de zogenaamde Super League.

In een verklaring laat de UEFA maandagavond weten dat de procedures nietig zijn verklaard. De organisatie reageert daarmee op een uitspraak van een rechtbank in Madrid die had geoordeeld dat de drie clubs niet gestraft mochten worden voor hun poging om een nieuwe supercompetitie op te zetten.

De UEFA zegt de uitspraak te respecteren maar behoudt zich het recht voor opnieuw op te treden mocht het project nieuw leven worden ingeblazen.

De negen andere clubs, die de Super League intussen wel officieel de rug hebben toegekeerd, riskeren dan weer niet langer een boete. Het gaat om Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, AC Milan en Inter Milaan.

