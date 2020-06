De Europese voetbalbond UEFA trekt volgende week twee dagen uit om te vergaderen over alle beslissingen die genomen moeten worden.

Woensdag 17 juni vergadert het bestuur via een videocall onder meer over de Europese toernooien, de Nations League en het EK van volgend jaar. Een dag later staan de kwalificatieprocedure voor het WK 2022 en de regels wat betreft Financial Fair Play op het programma.

Het was eerst de bedoeling dat de UEFA alleen op 17 juni zou vergaderen. Vanwege de hoeveelheid onderwerpen en de complexiteit daarvan, is er een dag bij gekomen. Voorzitter Aleksander Ceferin geeft na de eerste dag een onlinepersconferentie. Na de tweede dag zullen alle beslissingen gecommuniceerd worden via een officieel persbericht.

Wat met CL en EL?

Topprioriteit lijkt voorlopig het afmaken van de Champions League en Europa League. Eerdere berichten vertelden al dat dat in augustus zal gebeuren. Meer dan waarschijnlijk zullen die competities op twee weken tijd afgespeeld worden op een vaste locatie in een minitoernooi. Waar dat precies zal zijn, is nog niet bekend, al zijn Madrid en Lissabon topkandidaten voor de Champions League en het Duitse Frankfurt voor de Europa League. Oorspronkelijk ging de finale van de Champions League doorgaan in het Turkse Istanboel en de Europa League in het Poolse Gdánsk, maar of die steden hun voorkeursbehandeling behouden, is nog maar de vraag. Turkije liet donderdag wel nog weten ook het minitoernooi graag te organiseren.

Het is ook de vraag wie er dan nog zal kunnen meedoen. Vier van de vijf topcompetities zullen tegen dan al terug begonnen zijn en waarschijnlijk ook al afgewerkt. Enkel Frankrijk hervatte de competitie niet en PSG en Lyon zullen dan ook weinig tot geen wedstrijdritme hebben in augustus. Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas dringt er dan ook op aan bij de Franse liga om ook de Ligue 1 nog te laten hervatten, anders 'worden de France clubs afgeslacht in Europa'.

Voor de Europa League lijkt dat vraagstuk nog moeilijker, want daar doen ook nog clubs uit de kleinere competities mee: Denemarken (FC Kopenhagen), Turkije (Basaksehir), Schotland (Rangers), Oekraïne (Sjachtar Donetsk), Griekenland (Olympiakos) en Zwitserland (Basel). Sommige van hen gaan ook terug hervatten, andere, zoals Schotland, hebben net als België de competitie definitef stopgezet. Dat wordt dus nog puzzelen.

