UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zondag nog maar eens duidelijk laten verstaan dat de stichtende leden van de inmiddels ten grave gedragen Super League zich aan sancties mogen verwachten. "Iedereen zal de gevolgen dragen voor zijn eigen daden en we kunnen moeilijk doen alsof er niets gebeurd is", vertelde hij in een interview met de Britse krant Mail on Sunday.

In de nacht van zondag op maandag maakten twaalf Europese topclubs (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur) bekend door te gaan met hun plannen om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League.

Als startkapitaal zeiden ze over 3,5 miljard euro te beschikken. Die financiële middelen zouden van de Amerikaanse bank JPMorgan komen.

Net iets minder dan 48 uur na de bekendmaking van de plannen trokken de Engelse clubs - onder druk van de regering in Londen en de eigen supporters - de stekker al uit het project.

Met Real Madrid, FC Barcelona en Juventus blijven er intussen maar drie clubs meer over. Initiatiefnemer Real en Barça blijven achter de Super League staan, Juve gaf al toe dat het plan in zijn huidige opzet niet meer mogelijk is.

"Zij geloven nog dat de aarde vlak is en dat de Super League nog steeds bestaat. Voor mij is er dan ook een groot verschil tussen hen en die zes Engelse clubs. De teams uit de Premier League trokken zich al snel terug en gaven hun fout openlijk toe. Zoiets vraagt veel moed."

