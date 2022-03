De Europese Voetbalconfederatie UEFA heeft er vertrouwen in dat de plannen van de Wereldvoetbalbond FIFA voor een tweejaarlijks WK spoedig zullen worden opgeborgen, zo vertelde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin donderdag tijdens de Financial Times Business of Football Summit.

'Een tweejaarlijks WK is een no-go voor iedereen in het voetbal. Ik ben blij dat de FIFA dat intussen ook beseft', aldus Ceferin. 'Ik heb woensdag met de FIFA-voorzitter gepraat en de besprekingen gaan nog voort. We zijn het erover eens dat voetbal ook op andere continenten ontwikkeld moet worden, maar we moeten daarvoor wel op één lijn zitten en de Europese en Zuid-Amerikaanse confederaties geen schade toebrengen. Ik ben er zeker van dat het tweejaarlijks WK zowat van tafel ligt en dat er daaromtrent in de nabije toekomst een akkoord volgt met FIFA.'

'Een tweejaarlijks WK is een no-go voor iedereen in het voetbal. Ik ben blij dat de FIFA dat intussen ook beseft', aldus Ceferin. 'Ik heb woensdag met de FIFA-voorzitter gepraat en de besprekingen gaan nog voort. We zijn het erover eens dat voetbal ook op andere continenten ontwikkeld moet worden, maar we moeten daarvoor wel op één lijn zitten en de Europese en Zuid-Amerikaanse confederaties geen schade toebrengen. Ik ben er zeker van dat het tweejaarlijks WK zowat van tafel ligt en dat er daaromtrent in de nabije toekomst een akkoord volgt met FIFA.'