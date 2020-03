UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin hoopt dat de voetbalsport de komende jaren zijn identiteit kan bewaren. 'Geldgewin mag nooit de bovenhand nemen', klonk het bij Ceferin, die ook het racismeprobleem in de stadions een halt wil toeroepen.

Ceferin waarschuwde in zijn toespraak voor aanpassingen aan competities, waarbij extra inkomsten primeren boven sportieve spankracht. 'Onze principes, geschiedenis, traditie en structuur zijn de reden voor ons huidige succes', zei de Sloveen. 'Deze elementen in twijfel trekken zou een doodvonnis zijn voor onze sport. Ik blijf erbij: de sleutel tot succes is dat financieel profijt niet de bovenhand mag nemen. Als dat wel gebeurt, is het tijd om de alarmklok te luiden.'

Voorts riep Ceferin, de vele corruptieschandalen van de laatste jaren indachtig, internationale voetbalbestuurders op om onberispelijk gedrag te vertonen. 'Geen enkele functionaris, hoe groot zijn ego ook mag zijn, moet denken dat hij de ster van de voetbalwereld is. Wij zijn er als bestuurders net om het spel, spelers en geschiedenis te beschermen. Als we daarin slagen, zal dat onze grootste prestatie zijn.'

Ceferin kaartte nog het racisme aan, dat maar niet uit voetbalstadions weg te krijgen lijkt. 'Velen van ons zijn ziek van wat we dit seizoen in een aantal Europese stadions hebben gezien', aldus de UEFA-voorzitter. 'Het probleem ligt niet op het voetbalveld, waar de diversiteit groter is dan in elke andere sport en waarschijnlijk ook elk ander onderdeel van de samenleving. Het probleem zit in onze samenlevingen. Dit moet stoppen. Dingen moeten veranderen.'

Lees ook: Loting Nations League: Rode Duivels in pot 2 samen met drie absolute toplanden

Ceferin waarschuwde in zijn toespraak voor aanpassingen aan competities, waarbij extra inkomsten primeren boven sportieve spankracht. 'Onze principes, geschiedenis, traditie en structuur zijn de reden voor ons huidige succes', zei de Sloveen. 'Deze elementen in twijfel trekken zou een doodvonnis zijn voor onze sport. Ik blijf erbij: de sleutel tot succes is dat financieel profijt niet de bovenhand mag nemen. Als dat wel gebeurt, is het tijd om de alarmklok te luiden.' Voorts riep Ceferin, de vele corruptieschandalen van de laatste jaren indachtig, internationale voetbalbestuurders op om onberispelijk gedrag te vertonen. 'Geen enkele functionaris, hoe groot zijn ego ook mag zijn, moet denken dat hij de ster van de voetbalwereld is. Wij zijn er als bestuurders net om het spel, spelers en geschiedenis te beschermen. Als we daarin slagen, zal dat onze grootste prestatie zijn.'Ceferin kaartte nog het racisme aan, dat maar niet uit voetbalstadions weg te krijgen lijkt. 'Velen van ons zijn ziek van wat we dit seizoen in een aantal Europese stadions hebben gezien', aldus de UEFA-voorzitter. 'Het probleem ligt niet op het voetbalveld, waar de diversiteit groter is dan in elke andere sport en waarschijnlijk ook elk ander onderdeel van de samenleving. Het probleem zit in onze samenlevingen. Dit moet stoppen. Dingen moeten veranderen.'