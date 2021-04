De voorzitter van de UEFA geeft antwoord op de uitlatingen van Real-voorzitter Florentino Pérez.

Perez had Ceferin ervan beschuldigd Juventus-voorzitter Andrea Agnelli te hebben beledigd: 'Wij willen geen UEFA-voorzitter die de voorzitter van een club beschuldigt', zo vertelde hij in een interview tijdens El Chiringuito de Jugones, een Spaanse voetbalshow.

Ceferin diende Pérez op zijn beurt van een repliek tijdens een interview met de Sloveense televisiezender 24ur: 'Wil hij geen voorzitter zoals ik? Een reden te meer om nog aan te blijven! Hij wil een voorzitter die hem gehoorzaamt, naar hem luistert en precies doet wat hij denkt. Ik probeer te handelen in functie van wat ik denk dat goed is voor het Europese en wereldwijde voetbal.'

24ur polste bij Seferin ook even naar de mogelijke sancties en gevolgen die de twaalf bezielers van de Super League boven het hoofd hangen: 'Daar zullen we het volgende week over hebben. Ik kreeg gisteren steunberichten van bijna alle clubs van Europa. Ik had 3800 ongelezen berichten. Ik hoop dus maar dat de 12 beseffen dat ze fout zijn geweest en ze de gevolgen daarvan willen dragen.'

Is een van de mogelijke gevolgen een uitsluiting van de Champions League? Ceferin nuanceert: 'Het toernooi zit al in een vergevorderd stadium, de televisiekanalen zouden ons aanklagen mochten we hen er nu uithalen.'

Maar dat weerhield de Sloveen er niet van om dreigende taal te spreken aan het adres van Real Madrid: 'Er is nog steeds een relatief kleine kans dat Real volgende week niet tegen Chelsea zal spelen. Maar in de toekomst zullen we dergelijke zaken sowieso anders aanpakken.'

Ten slotte toonde de UEFA-voorzitter zich nog voorstander van de dialoog, maar standvastig als het gaat om de mogelijke sancties: 'De deuren van de UEFA staan altijd open, maar dat neemt niet weg dat ze allemaal de gevolgen van hun acties zullen moeten dragen. Alle clubs maken tenslotte deel uit van de UEFA, maar met een aantal figuren zal ik op persoonlijk vlak volledig breken. Het sportieve en het menselijke kan ik perfect van elkaar scheiden.'

Perez had Ceferin ervan beschuldigd Juventus-voorzitter Andrea Agnelli te hebben beledigd: 'Wij willen geen UEFA-voorzitter die de voorzitter van een club beschuldigt', zo vertelde hij in een interview tijdens El Chiringuito de Jugones, een Spaanse voetbalshow. Ceferin diende Pérez op zijn beurt van een repliek tijdens een interview met de Sloveense televisiezender 24ur: 'Wil hij geen voorzitter zoals ik? Een reden te meer om nog aan te blijven! Hij wil een voorzitter die hem gehoorzaamt, naar hem luistert en precies doet wat hij denkt. Ik probeer te handelen in functie van wat ik denk dat goed is voor het Europese en wereldwijde voetbal.' 24ur polste bij Seferin ook even naar de mogelijke sancties en gevolgen die de twaalf bezielers van de Super League boven het hoofd hangen: 'Daar zullen we het volgende week over hebben. Ik kreeg gisteren steunberichten van bijna alle clubs van Europa. Ik had 3800 ongelezen berichten. Ik hoop dus maar dat de 12 beseffen dat ze fout zijn geweest en ze de gevolgen daarvan willen dragen.' Is een van de mogelijke gevolgen een uitsluiting van de Champions League? Ceferin nuanceert: 'Het toernooi zit al in een vergevorderd stadium, de televisiekanalen zouden ons aanklagen mochten we hen er nu uithalen.' Maar dat weerhield de Sloveen er niet van om dreigende taal te spreken aan het adres van Real Madrid: 'Er is nog steeds een relatief kleine kans dat Real volgende week niet tegen Chelsea zal spelen. Maar in de toekomst zullen we dergelijke zaken sowieso anders aanpakken.' Ten slotte toonde de UEFA-voorzitter zich nog voorstander van de dialoog, maar standvastig als het gaat om de mogelijke sancties: 'De deuren van de UEFA staan altijd open, maar dat neemt niet weg dat ze allemaal de gevolgen van hun acties zullen moeten dragen. Alle clubs maken tenslotte deel uit van de UEFA, maar met een aantal figuren zal ik op persoonlijk vlak volledig breken. Het sportieve en het menselijke kan ik perfect van elkaar scheiden.'