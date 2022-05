UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft woensdag tijdens een toespraak op het jaarlijkse UEFA-congres in Wenen de 'ongeziene sancties' verdedigd die de UEFA heeft ingesteld tegen Rusland. De Sloveense preses noemde de sancties ten gevolge van de Russische inval in Oekraïne een 'noodzaak' omdat de 'traditie van sportieve neutraliteit door de oorlog niet langer houdbaar was'.

Volgens Ceferin betekenen de sancties een verlies voor het hele voetbal, maar had de UEFA geen andere keuze dan 'uit zijn comfortzone te treden' en actie te ondernemen. 'Het voetbal is ongetwijfeld een van de grote verliezers, omdat we de dromen ontnemen van vele spelers, trainers en supporters die vaak niets met de oorlog te maken hebben. Maar de UEFA wil met de sancties zijn steentje bijdragen aan de maatschappij en aan de strijd voor vrede van de Europese leiders', sprak Ceferin. 'Het voetbal uitdragen in een sfeer van vrede is een van de hoofddoelstellingen van de UEFA', vulde de 54-jarige Sloveen nog aan.

De voorzitter van de Europese voetbalbond is overtuigd dat de UEFA juist heeft gehandeld. 'Onze acties kunnen gezien worden als een gevaarlijk precedent, maar in dit geval is het doel belangrijker dan wat ook. Dit doel is groter dan de carrières van enkele honderden voetballers en het traditionele idee dat de sport neutraal moet blijven. Dat idee is sinds de oorlog onhoudbaar geworden.'

Tenslotte liet Ceferin nog weten 'dat hij hoopte dat het verstand snel zou zegevieren en dat de orde zo snel mogelijk hersteld wordt'. De UEFA-baas drukte ook nog een vredeswens uit dat niet enkel 'onze Oekraïense, maar ook onze Russische broeders en zusters snel kunnen terugkeren.'

Sinds de oorlog in Oekraïne besloot de UEFA Russische en Wit-Russische voetbalteams te weren uit haar competities en schrapte het Sint-Petersburg als gaststad voor de finale van de Champions League. Rusland is wel nog lid van de UEFA en was via videoverbinding aanwezig op het congres in Wenen. Tijdens de vragenronde na zijn toespraak liet Ceferin nog verstaan dat hij een schorsing van de Russische voetbalfederatie in de toekomst 'niet zou uitsluiten, maar dat het nu nog te vroeg was om hierover te praten'.

