UEFA-voorzitter Aleksander Cerefin heeft woensdag verklaard dat de Europese federatie wil dat de International Board, die instaat voor de regels in het voetbal, verduidelijkt hoe de VAR in bepaalde zaken te werk moet gaan.

Ook verzekerde de Sloveen dat de videoassistent niettemin van toepassing zal zijn in de volgende kwalificatierondes binnen de Europese zone.

'Er zijn een aantal zaken die niet duidelijk zijn en die we graag uitgeklaard zouden zien', vertelde Ceferin op de persconferentie na de bestuursvergadering van de UEFA in het Zwitserse Nyon. 'Bijvoorbeeld het buitenspel: de lijn is heel dun en ze is getekend door de VAR (de scheidsrechters die op dat moment de leiding hebben over de videoassistent). Het is dus een subjectieve lijn die gebruikt wordt om een objectief feit aan te duiden, dat is wat vreemd. En hoelang kun je een situatie terugkijken, 5 minuten of 15 minuten? En wat zijn de criteria voor al dan niet buitenspel of een handsbal?'

De voorzitter haalde nog een ander voorbeeld aan, namelijk dat van het geval waarbij een doelpunt werd afgekeurd om vervolgens een penalty toe te kennen aan de andere kant van het veld: het overkwam Inter Milaan eind november in de Champions League, waarbij het op 2-0 dacht te komen, maar enkele seconden later de 1-1 kreeg aangesmeerd door Slavia Praag (uiteindelijke score was 3-1).

Ondanks de kritiek die Ceferin op de VAR heeft, gaat hij ervan uit dat het systeem niet terug buiten gebruik zal worden gesteld, maar hij wil dat er verbetering komt in het gebruik ervan: 'We moeten de technologie duidelijker maken, sneller en minder opdringerig. Het spel ondergaat verandering en we vrezen dat het misschien te veel zal veranderen. De VAR moet een minder prominente rol krijgen. De videoscheidsrechter zal niettemin een blijvend fenomeen in het voetbal zijn.'

De Board zal 29 februari in Noord-Ierland samenkomen om zich te buigen over mogelijke wijzigingen aan de spelregels. Eén van die mogelijke wijzigingen is het toestaan van tijdelijke wissels om een hersenschuddingscontrole te kunnen uitvoeren op spelers tijdens de wedstrijd.