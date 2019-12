UEFA-president Aleksander Ceferin heeft in een interview met de Engelse krant The Mirror stevig uitgehaald naar de VAR. 'De werking is een zootje, maar we kunnen niet meer terug.'

Het is zacht uitgedrukt dat de voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA een koele minnaar is van de VAR. In een interview met de Engelse krant The Mirror haalt hij er zelfs stevig naar uit. 'Het is één grote chaos. Overal in Europa werken ze er mee, maar overal gebeurt het anders. In Engeland kijken ze gewoon niet en in Italië duurt het checken bijna een half uur.'

Vooral de buitenspelfases roepen veel frustraties op bij de Sloveen. 'Buitenspel wordt nu veel te letterlijk genomen. Als we een marge van twee centimeter zetten, gaat dat niet volstaan. We gaan nu een voorstel doen om dat te vergroten naar tien centimeter en er op te letten dat de VAR enkel ingrijpt wanneer de scheidsrechter een 'clear and obvious error' begaat. Dat was ook de bedoeling van het hele systeem.'

'Ik ben geen fan, neen. Niet toen het voorgesteld werd en nu nog steeds niet. Scheidsrechters maken fouten, dat is normaal en is altijd al zo geweest. Maar nu krijg je een andere druk in het stadion. Alle druk ligt nog steeds op de scheidsrechter op het veld, maar de VAR, die ook belangrijke beslissingen neemt, voelt die druk helemaal niet direct. De mensen in het stadion weten eigenlijk niet wie de beslissing genomen heeft. Dat klopt niet.'

'Het systeem werkt nog niet, maar we kunnen er nu ook niet meer van afstappen. Als we er nu mee stoppen, dan worden we afgemaakt', besloot Ceferin.