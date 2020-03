Dinsdagmiddag zitten de 55 lidstaten samen om te bepalen wanneer het EK zal doorgaan. Als dat verlaatst wordt, zullen de competities in totaal 300 miljoen euro moeten betalen aan de UEFA als compensatie.

Wanneer zal het EK doorgaan? Dat dat deze zomer nog zal lukken, is haast onmogelijk. De kans is te klein dat het coronavirus tegen dan uit Europa verdwenen is en de verschillende landencompetities alsook de Europese competities van de Europese voetbalbond UEFA moeten nog afgewerkt worden. Daar zijn de maanden juni en juli ideaal voor, als het EK dan niet zal doorgaan.

De grootste Europese competities hebben dan ook nog eens benadrukt bij de UEFA dat ze hun competities sowieso nog willen afwerken, want de financiële kater zou anders te groot zijn. Over een nieuwe datum voor het EK was de laatste tijd nog wat onenigheid. Twee opties kwamen wel steeds naar voren: ofwel tijdens de zomer van 2021 of tijdens het najaar van dit jaar.

Welke optie er ook gekozen wordt, de competities zullen moeten betalen aan de UEFA. En dat is niet niets, want de voetbalbond vraagt zo'n 300 miljoen euro volgens de Britse website The Atletic. De UEFA heeft uitgerekend dat die som al een groot deel van de volledige kosten zou moeten dekken voor de verplaatsing van het landentoernooi.

