Normaal vond begin september een topoverleg omtrent de hervorming van het miljardenbal plaats, maar de UEFA stelt die voor onbepaalde duur uit. Het wacht nog op feedback van de nationale voetbalbonden, zo meldt AFP.

11 september is natuurlijk de dag waarop 9/11 herdacht wordt, maar de topclubs in het voetbal en nationale bonden hadden op die dag ook een belangrijk Champions League-overleg met de UEFA gepland staan. Voorzitter Aleksander Ceferin vroeg echter om uitstel voor onbepaalde duur. Zo krijgen de landen meer tijd voor een diepteanalyse.

Ontbreken van feedback

De vergadering moest plaatsvinden op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon in aanwezigheid van European Leagues en European Club Association (ECA), respectievelijk de vereniging van liga's en clubs in Europa. Voorzitters Andreas Agnelli (ECA ) en Lars-Christer Olsson (European Leagues) ontvingen een brief van UEFA-leider Ceferin waarin hij stelt dat de Europese voetbalorganisatie voorlopig nog aan nationale feedback ontbreekt om een grondig overleg te plegen.

Een overeenkomst zal sowieso een moeilijke zaak worden. De ECA en de European Leagues vechten namelijk voor een verschillende invulling van de toekomstige Champions League. Agnelli en co willen vanaf 2024 van de CL een gesloten competitie maken met 32 clubs in de groepsfase in vier groepen van acht. De eerste zes van elke groep zouden ongeacht hun klassement in eigen land, geplaatst zijn voor de volgende editie.

Vooral een goede zaak dus voor de eliteclubs, die verzekerd is van de jaarlijkse miljoenenopbrengsten ondanks een mindere prestatie in de nationale competitie.

Nog drukker

Omdat de toppers meer Europese matchen spelen, en een drukker wedstrijdschema hebben, zouden deze de voorrang krijgen op matchen in eigen land. Er valt voor ploegen als Barcelona en Bayern München namelijk meer te verdienen aan een onderling tweeluik dan een wedstrijd tegen bijvoorbeeld Osasuna of Paderborn.

Extra druk komt er zo op de al overvolle speelkalender. Bepaalde scenario's gaan namelijk uit van Champions League-wedstrijden in het weekend. Daar maken meer dan 35 profliga's, verenigd in European Leagues, zich ernstig zorgen om. Zij hebben nu soms al problemen met het verschuiven van hun competitiematchen.