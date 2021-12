De UEFA werkt met de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL aan een gemeenschappelijke Nations League vanaf 2024.

Dat zei vicevoorzitter Zbigniew Boniek vrijdag.

Het idee is om de beste tien Zuid-Amerikaanse landen toe te voegen aan de Nations League. 'De komende Nations League is de laatste in het huidige format', aldus Boniek, voormalig bondscoach en voorzitter van de voetbalbond in eigen land, op de Poolse tv. 'De CONMEBOL zal de competitie vervoegen vanaf 2024. Ik weet nog niet in welk format, maar daar werken we aan. Het zal de Nations League belangrijker maken.'

UEFA heeft ondertussen - in de nasleep van het interview op de Poolse tv - al laten blijken dat er nog geen officiële beslissing is genomen. 'We werken aan een gezamenlijke Nations League, maar er is nog niets beslist', klinkt het bij een woordvoerder.

