De Europese Voetbalbond onderneemt juridische actie om de Spaanse rechter Manuel Ruiz de Lara van een rechtszaak te halen over de Super League, zo meldt de UEFA dinsdag. Hierdoor zou opnieuw een disciplinaire procedure kunnen opgestart worden tegen FC Barcelona, Real Madrid en Juventus. Zij zijn als laatste clubs nog steeds betrokken bij de mogelijke oprichting van de Super League.

De UEFA zette de procedure tegen die drie clubs maandag stop. De UEFA reageerde daarmee op een uitspraak van een rechtbank in Madrid die had geoordeeld dat de drie clubs niet gestraft mochten worden voor hun poging om een nieuwe supercompetitie op te zetten.

Maar nu wil de UEFA de rechter wraken. De Europese Voetbalbond gelooft dat er sprake is van "significante onregelmatigheden" in het proces, zo klinkt het in een mededeling. De UEFA, die ook in beroep ging tegen de uitspraak, verwacht dat de rechter meteen een stap opzij zet terwijl het verzoek wordt behandeld. Verder hoopt de UEFA dat het Europees Hof van Justitie zich in die zin zal uitspreken dat Barcelona, Real Madrid en Juventus gestraft kunnen worden.

Twaalf clubs kondigden in april de oprichting aan van een min of meer gesloten competitie, de Super League. Dat bracht zo'n storm van protest vanuit de voetbalwereld teweeg, dat negen clubs zich al binnen enkele dagen onder grote druk terugtrokken uit het project. Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn daar officieel nog bij betrokken.

