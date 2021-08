Uitgestelde Afrika Cup: dit zijn de zes poules

Titelverdediger Algerije heeft bij de loting voor de Africa Cup in Kameroen in 2022 een stevige loting op het bord gekregen. Het ontmoet in groep E Sierra Leone, Equatoriaal Guinea en Ivoorkust.

Het Algerije van Riyad Mahrez geldt ook nu weer als een van de grote favorieten. © Belga Image