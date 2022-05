De Ballon d'Or 2022, die voor het eerst prestaties in één seizoen en niet langer in een kalenderjaar beloont, wordt uitgereikt op maandag 17 oktober in de Franse hoofdstad Parijs, zo maakte organisator France Football dinsdag bekend.

De 66e editie van de Ballon d'Or, de meest prestigieuze onderscheiding in de voetbalwereld, wordt gehouden in het théâtre du Châtelet, net zoals de editie van 2021. Daar kreeg de Argentijn Lionel Messi voor de zevende keer in zijn carrière de Ballon d'Or, bij de vrouwen ging de trofee voor de eerste keer naar de Spaanse Alexia Putellas.

Na een teleurstellend seizoen bij Paris Saint-Germain zal er dit jaar voor Messi geen achtste Gouden Bal inzitten, Rode Duivel Kevin De Bruyne behoort dan weer wel tot de kanshebbers. De genomineerden worden op 12 augustus bekendgemaakt.

De hervorming komt er in een jaar waarin de kalender flink overhoop wordt gehaald door het WK in Qatar. Dat vindt in november en december plaats, en niet zoals gebruikelijk in de zomermaanden. Uitblinkers op het WK zullen dus pas kunnen worden beloond op de Ballon d'Or 2023.

Een andere hervorming is het beperken van het aantal stemgerechtigden. De jury zal nog altijd bestaan uit journalisten, één per land, maar alleen de top 100 van de FIFA-ranking krijgt een vertegenwoordiger (tegen 170 vroeger). Voor de vrouwelijke Ballon d'Or mogen 50 journalisten stemmen.

Daarnaast krijgt het winnen van collectieve prijzen minder gewicht en moet de klemtoon meer liggen op individuele prestaties. Ook mogen de stemgerechtigden geen rekening meer houden met het geheel van de carrière van de speler. Zo wil France Football vermijden dat er opnieuw kritiek losbarst zoals na de overwinning van Lionel Messi in 2021. De Argentijn werd toen verrassend voor de zevende keer verkozen tot Ballon d'Or terwijl de meeste waarnemers de Pool Robert Lewandowski naar voor hadden geschoven als grootste kandidaat-winnaar.

