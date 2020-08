De Schotse competitie dreigt stilgelegd te worden door een uitstapje van Boli Bolingoli naar Spanje.

Boli Bolingoli heeft zich in de nesten gewerkt bij Celtic Glasgow. De 25-jarige flankverdediger reisde vorige week zonder medeweten van zijn club af naar Spanje en schond zo de quarantainevoorschriften. De Schotse regering dreigt er nu mee de voetbalcompetitie stil te leggen, zo berichten verschillende media.

Celtic speelde afgelopen zondag in de competitie 1-1 gelijk tegen Kilmarnock. Bolingoli viel enkele minuten voor tijd in. Nu blijkt dat de voormalige speler van STVV en Club Brugge kort voor de wedstrijd naar Spanje was gevlogen. Hij had Celtic daarvan niet op de hoogte gebracht en zo de quarantainevoorschriften met de voeten getreden. C

Volgens Sky Sports is Celticmanager Neil Lennon 'furieus'. In een verklaring benadrukt de club 'altijd extreem serieus met de covid-19 voorschriften te zijn omgegaan' en dat er nog geen positieve gevallen in het team zijn genoteerd. 'Onze staf werkt keihard en onvermoeibaar om zo te verzekeren dat alle spelers en het clubpersoneel veilig zijn. Iedereen is zich volledig bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid en kent de richtlijnen en protocols. Veiligheid moet nu onze prioriteit zijn. Uiteraard zal er nu een volledig onderzoek worden gevoerd en de club zal de gepaste maatregelen nemen. Na de terugkeer van de speler heeft hij vorige week twee negatieve testen afgelegd.'

Vorige week moest in de Schotse competitie het duel tussen St Johnstone en Aberdeen worden afgelast nadat twee spelers van Aberdeen positief hadden getest op het coronavirus. Meerdere spelers van het team boden vervolgens hun excuses aan omdat ze een bar hadden bezocht na de wedstrijd tegen Rangers op de openingsspeeldag, en zo de regels hadden geschonden.

Een woordvoerder van de Schotse regering liet in een reactie op de zaak-Bolingoli weten dat de competitie mogelijk zal worden stilgelegd. 'De Schotse regering is op de hoogte van berichten over een Celtic-speler die vorige week de quarantainevoorschriften heeft geschonden. We voeren momenteel gesprekken met de club en de voetbalinstanties om een volledig beeld te krijgen. Indien dit wordt bevestigd als een nieuw ernstig incident in het Schotse voetbal, waarbij protocols worden geschonden en de publieke gezondheid in gevaar is gebracht, dan heeft de Schotse regering weinig andere opties dan te overwegen of een pauze in het Schotse voetbal nodig is.'

Ook kritiek van eigen team

Celticmanager Lennon liet zich al snel uit over de zaak, maar ook de club zelf liet nu weten op zijn site dat het niet blij is met de zet van Bolingoli. 'Celtic veroordeelt onvoorwaardelijk het gedrag van de speler Boli Bolingoli en verontschuldigt zich voor zijn reis naar Spanje zonder daarbij de club in te lichten en zo de quarantainevoorschriften te schenden', opent Celtic het bericht. 'Het is moeilijk een nog meer onverantwoorde actie in te beelden gezien de huidige omstandigheden. We vinden dat hier geen verklaring voor mogelijk is. De club zal onmiddellijk actie ondernemen via zijn eigen disciplinaire kanalen. Wij hebben vandaag contacten met elke SPFL club en alle relevante overheden om excuses aan te bieden voor het feit dat een van onze werknemers zoveel moeilijkheden heeft gecreëerd door zijn acties.'

Celtic onderstreept steeds alle voorschriften in verband met het coronavirus te hebben opgevolgd en dat nog niemand binnen het team een besmetting heeft opgelopen. De club zegt verder goed te hebben samengewerkt met de voetbalinstanties en de overheden om geschikte protocols op te stellen zodat er opnieuw kon worden gevoetbald. 'We hadden op dit vlak niet meer kunnen doen.'

'Wij betreuren heel erg dat het gedrag van een individu deze reputatie in gevaar brengt en in een breder kader het voetbal in diskrediet brengt', besluit Celtic.

Zelfs premier haalt uit

Later op de dag kwam ook Schots premier Nicola Sturgeon met een statement. 'Wat hij deed, was een flagrante inbreuk op de regels', zei ze. 'Wat ik betreur, is dat sommige voetballers hun verantwoordelijkheden niet opnemen. Dit is gewoon onaanvaardbaar. We vragen aan de gewone mensen om enorme opofferingen te leveren in de manier waarop ze hun leven leiden.'

Bolingoli sloeg inmiddels mea culpa en gaf toe 'een enorme inschattingsfout' te hebben gemaakt door vorige week zonder medeweten van Celtic naar Spanje te reizen. Enkele dagen later speelde hij mee in het duel tegen Kilmarnock. Celtic bevestigde intussen wel dat een nieuwe testronde geen positieve resultaten opleverde.

Het incident met Bolingoli was al het tweede in korte tijd in het Schotse voetbal. Eerder kwamen acht spelers van Aberdeen onder vuur te liggen na het bezoek aan een bar, waarna twee onder hen positief testten. De match van Aberdeen, de club van middenvelder Funso Ojo, tegen St Johnstone werd vervolgens afgelast.

Volgens premier Sturgeon was ze 'redelijk furieus' toen ze over het barbezoek hoorde. Ze voegde eraan toe dat de regering niet zal twijfelen om bij een nieuw incident de competitie stil te leggen. 'Beschouw het vandaag als een gele kaart', aldus de premier. 'De volgende keer wordt het een rode want dan zullen we geen andere keuze meer hebben. Op zijn minst moet je niet verwachten dat Aberdeen of Celtic de komende week in actie komen.'

Het lijkt er dus op dat de competitieduels van Celtic (bij St Mirren) en Aberdeen (thuis tegen Hamilton Academical) van woensdag worden uitgesteld.

