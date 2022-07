Luis Sinisterra vertrekt bij Feyenoord. De 23-jarige Colombiaanse buitenspeler rondde donderdag zijn transfer naar de Engelse Premier League-club Leeds United af.

Sinisterra, die bij Feyenoord nog een contract voor twee seizoenen had, speelde vier jaar lang in Rotterdam. De vijfvoudige international kwam in die periode tot 113 wedstrijden waarin hij 35 keer scoorde en 29 assists gaf. Vooral afgelopen seizoen, onder leiding van trainer Arne Slot, was Sinisterra belangrijk.

'Ik ga veel dingen enorm missen, maar er zijn nog veel meer mooie herinneringen die ik voor altijd bij me zal dragen', zegt Sinisterra, die de tweede Feyenoorder is die deze transferperiode de overstap maakt naar de hoogste Engelse competitie. Linkerverdediger Tyrell Malacia voetbalt vanaf nu voor Manchester United.

Met de overgang zou volgens Britse media zowat 25 miljoen euro gemoeid zijn. Het ambitieuze Leeds heeft ook concrete interesse in Club Brugge-goudhaantje Charles De Ketelaere, maar die zou dan weer zijn zinnen gezet hebben op een overgang naar AC Milan, de club van Divock Origi en Alexis Saelemaekers.

