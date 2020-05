De Belgische eigenaar van Ujpest FC, Roderick Duchâtelet, deed de misnoegde supporters intussen een nieuw voorstel.

De voorzitter van fanclub Újpest 1885 contacteerde ons om aandacht te vragen voor problemen met Roderick Duchâtelet, eigenaar en voorzitter van de succesvolste club uit de geschiedenis van het Hongaarse voetbal. Volgens hem wijzigde de Belg, zoon van ex-Standardeigenaar Roland Duchâtelet, op illegale wijze het logo van Újpest FC.

'Moederclub UTE Újpesti Torma Egylet beheert alleen nog de jeugdploegen en is volledig gescheiden van de profclub, maar is wel nog altijd voor een klein percentage vertegenwoordigd in de vennootschap Újpest 1885 Fotball LTP', zegt Gabor Borsche, de man die ons namens fanclub Újpest 1885 contacteerde.

'Daarmee kan het bij de profclub vier dingen controleren: de kleur, paars en wit; de naam, Újpest; het logo; en de plaats, Újpest, district 4 in Boedapest. Wat dat betreft, bezit UTE vetorecht. Maar in juli 2017 veranderde Duchâtelet het logo buiten UTE en de algemene vergadering van de vennootschap Újpest 1885 Fotball LTP om. Dat is dus illegaal.'

Rechtszaken

Op het nieuwe logo is geen plaats meer voor 'moederclub' UTE, wat leidde tot verschillende rechtszaken.

De ondernemingsrechtbank oordeelde dat het logo inderdaad op onwettelijke wijze werd gewijzigd, omdat het gebeurde zonder voorafgaande ledenvergadering en dat in strijd is met de bepalingen van de oprichtingsakte.

In de door UTE voor de burgerlijke rechtbank ingeleide procedure inzake de schending van het persoonlijkheidsrecht door de wijziging van het logo haalde Újpest FC het in cassatie: het hooggerechtshof oordeelde dat de persoonlijke rechten van UTE door de logoverandering niet werden geschaad, omdat een club geen persoonlijke rechten bezit.

Újpest FC bleef ook dit seizoen met het nieuwe logo op het shirt spelen, maar veel supporters pikken dat nog altijd niet. Vooral de ultra's van Fidelity, de grootste supportersgroep, verzetten zich ertegen. 'In februari werden na demonstraties in en buiten het stadion wedstrijden geboycot', zegt Borsche. 'Maar nog altijd zonder resultaat.'

Persoonlijke waarden

Roderick Duchâtelet benadrukt dat hij de problematiek van het logo begrijpt. 'Een deel van de supporters is daardoor echt in het hart geraakt', zegt hij. 'Ik snap dat die mensen emotioneel gehecht zijn aan dat logo en dat een verandering bij hen in het verkeerde keelgat schiet. Vooral bij oudere supporters, die vijftig jaar geleden de gloriejaren van de club meemaakten. Al mogen ze ook niet vergeten dat het logo in de intussen 135-jarige geschiedenis van de club al zo'n acht keer veranderde.'

Hij wil vooral verduidelijken waarom hij besliste om te breken met UTE. 'Zij waren verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en ik moest jaarlijks nog veel voor hen betalen', vertelt hij. 'Bovendien kregen ze ook nog eens een budget van de staat én één van de burgemeester. Alles samen beschikten ze over een budget dat het dubbele bedroeg van dat van de academie van Standard. Maar sinds ik hier eind 2011 aankwam, leverden ze niet één speler af voor onze eerste ploeg. En als er al eens een talent was, dan verlapten ze het op veertien- of vijftigenjarige leeftijd aan een Italiaanse club of zo.'

'Terwijl ik met hun logo moest spelen en 30 procent van de merchandisinginkomsten aan hen moest afdragen, verkochten zij merchandisingvergunningen aan mensen met kraampjes die rond ons stadion kwamen staan en zo de clubshop concurrentie aandeden.'

'Daarom stopte ik de samenwerking met UTE en bouwde ik een eigen academie uit. Ik wou niet meer afhangen van een organisatie die wel met 0,25 procent verankerd is in mijn vennootschap maar die totaal niet strookt met mijn persoonlijke waarden. Uiteindelijk besliste het hooggerechtshof dat ik met de logoverandering geen persoonlijke belangen schaadde.'

Nieuw voorstel

In februari deed Roderick Duchâtelet UTE alsnog een nieuw voorstel. 'Ik ben bereid in overleg met de supporters weer een logo te gebruiken waar zij zich gelukkig bij voelen én om de jeugdopleiding weer samen met UTE te doen', zegt hij. 'Maar dan wel in een nieuwe vennootschap én onder de voorwaarde dat in de boekhouding alles financieel klopt. Tot nu toe weigert UTE daar evenwel over te spreken.'

De voorzitter van fanclub Újpest 1885 contacteerde ons om aandacht te vragen voor problemen met Roderick Duchâtelet, eigenaar en voorzitter van de succesvolste club uit de geschiedenis van het Hongaarse voetbal. Volgens hem wijzigde de Belg, zoon van ex-Standardeigenaar Roland Duchâtelet, op illegale wijze het logo van Újpest FC.'Moederclub UTE Újpesti Torma Egylet beheert alleen nog de jeugdploegen en is volledig gescheiden van de profclub, maar is wel nog altijd voor een klein percentage vertegenwoordigd in de vennootschap Újpest 1885 Fotball LTP', zegt Gabor Borsche, de man die ons namens fanclub Újpest 1885 contacteerde. 'Daarmee kan het bij de profclub vier dingen controleren: de kleur, paars en wit; de naam, Újpest; het logo; en de plaats, Újpest, district 4 in Boedapest. Wat dat betreft, bezit UTE vetorecht. Maar in juli 2017 veranderde Duchâtelet het logo buiten UTE en de algemene vergadering van de vennootschap Újpest 1885 Fotball LTP om. Dat is dus illegaal.'Op het nieuwe logo is geen plaats meer voor 'moederclub' UTE, wat leidde tot verschillende rechtszaken. De ondernemingsrechtbank oordeelde dat het logo inderdaad op onwettelijke wijze werd gewijzigd, omdat het gebeurde zonder voorafgaande ledenvergadering en dat in strijd is met de bepalingen van de oprichtingsakte. In de door UTE voor de burgerlijke rechtbank ingeleide procedure inzake de schending van het persoonlijkheidsrecht door de wijziging van het logo haalde Újpest FC het in cassatie: het hooggerechtshof oordeelde dat de persoonlijke rechten van UTE door de logoverandering niet werden geschaad, omdat een club geen persoonlijke rechten bezit.Újpest FC bleef ook dit seizoen met het nieuwe logo op het shirt spelen, maar veel supporters pikken dat nog altijd niet. Vooral de ultra's van Fidelity, de grootste supportersgroep, verzetten zich ertegen. 'In februari werden na demonstraties in en buiten het stadion wedstrijden geboycot', zegt Borsche. 'Maar nog altijd zonder resultaat.'Roderick Duchâtelet benadrukt dat hij de problematiek van het logo begrijpt. 'Een deel van de supporters is daardoor echt in het hart geraakt', zegt hij. 'Ik snap dat die mensen emotioneel gehecht zijn aan dat logo en dat een verandering bij hen in het verkeerde keelgat schiet. Vooral bij oudere supporters, die vijftig jaar geleden de gloriejaren van de club meemaakten. Al mogen ze ook niet vergeten dat het logo in de intussen 135-jarige geschiedenis van de club al zo'n acht keer veranderde.'Hij wil vooral verduidelijken waarom hij besliste om te breken met UTE. 'Zij waren verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en ik moest jaarlijks nog veel voor hen betalen', vertelt hij. 'Bovendien kregen ze ook nog eens een budget van de staat én één van de burgemeester. Alles samen beschikten ze over een budget dat het dubbele bedroeg van dat van de academie van Standard. Maar sinds ik hier eind 2011 aankwam, leverden ze niet één speler af voor onze eerste ploeg. En als er al eens een talent was, dan verlapten ze het op veertien- of vijftigenjarige leeftijd aan een Italiaanse club of zo.' 'Terwijl ik met hun logo moest spelen en 30 procent van de merchandisinginkomsten aan hen moest afdragen, verkochten zij merchandisingvergunningen aan mensen met kraampjes die rond ons stadion kwamen staan en zo de clubshop concurrentie aandeden.' 'Daarom stopte ik de samenwerking met UTE en bouwde ik een eigen academie uit. Ik wou niet meer afhangen van een organisatie die wel met 0,25 procent verankerd is in mijn vennootschap maar die totaal niet strookt met mijn persoonlijke waarden. Uiteindelijk besliste het hooggerechtshof dat ik met de logoverandering geen persoonlijke belangen schaadde.'In februari deed Roderick Duchâtelet UTE alsnog een nieuw voorstel. 'Ik ben bereid in overleg met de supporters weer een logo te gebruiken waar zij zich gelukkig bij voelen én om de jeugdopleiding weer samen met UTE te doen', zegt hij. 'Maar dan wel in een nieuwe vennootschap én onder de voorwaarde dat in de boekhouding alles financieel klopt. Tot nu toe weigert UTE daar evenwel over te spreken.'