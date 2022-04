In München moet Villarreal vanavond een voorsprong van één goal vasthouden als het wil doorstoten naar de halve finales van de Champions League.



Villarreal, dat vorig jaar de Europa League won, lijkt dit seizoen de stuntploeg van de Champions League te worden. De Spanjaarden verloren slechts één wedstrijd deze campagne en kegelden in de achtste finales Juventus uit het toernooi (4-1 over twee wedstrijden). Nadat Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) thuis tegen Bayern zijn zesde goal van in het toernooi scoorde, trekt de Gele Onderzeeër met een 0-1 voorsprong naar München.MasterplanVolgens Danjuma is zijn coach Unai Emery de grondlegger van het Europese succes. 'Hij is de kapitein op ons schip. Elke keer heeft hij een masterplan bedacht. Alles wat in Turijn gebeurde, had Unai voorspeld', vertelde de Nederlander voor de heenwedstrijd tegen Bayern aan The Guardian. Na zijn moeilijke passages bij PSG en Arsenal heeft de Spaanse trainer opnieuw een club gevonden die hem ligt en spelers die meegaan in zijn kijk op voetbal. Marco Verratti zei na Emery's vertrek uit Parijs dat 'het soms moeilijk liep met zijn spelers' en dat 'ze met Thomas Tuchel de glimlach die ze wat verloren waren, teruggevonden hadden'. Niet dromenDe aanpak van de vijftiger ligt niet iedereen, want het is hard werken. 'We analyseren onze tegenstanders zo goed mogelijk. Ik geef liever te veel informatie en opdrachten dan te weinig. Tijdens de voorbereiding moet je nog niet denken aan winst, maar antwoorden zoeken op de vragen die je opponent je stelt. Als je dat elke wedstrijd beter wilt doen, dan behaal je mooie resultaten en kun je betere ploegen verslaan', aldus Emery. Met vier eindzeges in de Europa League, drie opeenvolgende met Sevilla en vorig seizoen met Villarreal, is hij een van de beste 'bekercoaches' ter wereld. Het leverde hem de bijnaam Mister Europa League op. Tactisch moet hij niet onderdoen voor de groten, hij kan zijn team perfect aanpassen aan de opponent. En naast een meester-motivator is hij ook iemand die zijn kern gelukkig en fit kan houden door een rotatiesysteem, dat hij al jaren gebruikt.Dat El Submarino Amarillo aan Bayern een lastige klant heeft, beseft Emery ook, maar hij gelooft dat er kansen zijn. Toch droomt hij nog niet van Parijs: 'Ik kijk alleen naar wat er voor me ligt. Aan de finale denk ik nog niet - ik weet zelfs niet waar die gespeeld wordt. Ik weet dat trouwens ook niet meer van de finale van de Europa League vorig seizoen, dat ligt ook al ver weg. Ik moet nu enkel aan Bayern denken.' PrioriteitEmery lijkt van een langer verblijf in de Champions League trouwens de prioriteit te maken, want in de Spaanse competitie speelde hij afgelopen weekend met elf andere spelers dan tegen Bayern. In La Liga gaat het de laatste weken wat moeizaam en staat Villarreal slechts op de zevende plaats, nog net goed voor een ticket voor de Conference League.