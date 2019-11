Unai Emery is niet langer de hoofdcoach van Arsenal. Dat maakte de club vrijdag bekend op haar site.

Wat al een heel lange tijd in de lucht hing, is vandaag (eindelijk) bekendgemaakt: Unai Emery is niet langer de hoofdcoach van het Engelse Arsenal. De 48-jarige Spanjaard was sinds de zomer van 2018 aan de slag bij The Gunners, maar kon nooit een hecht team smeden. Vorig jaar werd geen Champions League behaald, maar wist hij zin team wel te leiden naar de finale van Europa League, die hij verloor van rivaal Chelsea. Ook dit seizoen zag het er niet goed uit met een 8ste plaats en al 8 punten achterstand op de Champions Leagueplaatsen.

Emery werd bekend bij het grote publiek na zijn passage bij het Spaanse Sevilla. Daarmee won hij drie keer op rij de Europa League. In 2016 trok hij naar Paris Saint-Germain, maar daar wist hij nooit de Champions League te winnen en keerde de spelersgroep zich tegen de coach. Vooral na de onwaarschijnlijke 'remontada' van Barcelonazag zijn positie er precair uit. Daarna belandde hij bij Arsenal waar hij de eerste coach werd na het tijdperk van Arsène Wenger, die 22 jaar aan het roer stond van de Noord-Londense club.

Arsenal kon geen van haar laatste zeven wedstrijden winnen. Dat is de slechtste reeks sinds 1992. Donderdag verloor Arsenal nog in de Europa League van Eintracht Frankfurt in eigen huis met 1-2. Dat was de nederlaag te veel. Arsenal zit mee in de groep van Standard.

Voormalig assistent Freddie Ljungberg neemt voorlopig over.