'Mister Europa League' leidde het kleine Villarreal naar de eindzege.

Villarreal won woensdag de Europa League. In de finale in Gdansk versloeg het Manchester United in een strafschoppenreeks met 11-10. Na 90 minuten en verlengingen was het 1-1. 'Mijn spelers hebben gedurende het hele toernooi en in de finale de juiste mentaliteit getoond', reageerde Villarreal-trainer Unai Emery.

De 49-jarige Spaanse trainer won de Europa League voor de vierde keer. Eerder leidde hij Sevilla tussen 2014 en 2016 al naar drie eindzeges op rij in de Europa League. In 2019 stond Emery met Arsenal ook in de finale, maar greep hij net naast de hoofdprijs.

'Voor momenten als deze heb ik dit vak gekozen', zei hij. 'We zijn allemaal enorm trots. Hard werken is het geheim.'

Emery ging een jaar geleden aan de slag bij Villarreal, nadat hij was ontslagen bij Arsenal. Hij rekende in de halve finales van de Europa League af met zijn oude club en versloeg in de eindstrijd nog een Engelse grootmacht.

'Een revanche? Nee, zo zie ik het niet', aldus Emery. 'Natuurlijk eindigde mijn periode bij Arsenal in een teleurstelling, maar het opende ook weer nieuwe deuren. Ik heb bij Arsenal weer veel geleerd. Wellicht wonnen we daardoor deze finale wel.'

