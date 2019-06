Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine

Met Union Berlin promoveert een unieke vereniging naar de Bundesliga. Volgend seizoen heeft de hoofdstad eindelijk weer een derby.

Een indringende en nooit gehoorde kreet van vreugde weerklonk door het stadion van Union Berlin toen het na een dubbele barragewedstrijd tegen VfB Stuttgart de poort naar de Bundesliga openbrak. In Berlijn wordt niet snel geweend, zeker niet van geluk en ontroering, of het zou moeten zijn bij de Val van de Muur. Nu vielen de supporters mekaar in de armen en vloeiden de tranen rijkelijk. De 56-jarige voorzitter Dirk Zingler, die al 40 jaar naar wedstrijden van Union gaat, sprak van een surrealistische gebeurtenis.

