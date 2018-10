Usain Bolt staat dichtbij profcontract, maar vraagt te hoog salaris

De club heeft op haar website een update gegeven over de onderhandelingen met Usain Bolt en meldt dat de onderhandelingen met het management van Bolt deze week doorgaan, maar dat de sprinter voorlopig niet meer zal meetrainen met de selectie. 'We willen niet dat deze zaak de ploeg te veel afleidt in de voorbereidingen op de eerstkomende wedstrijd,' klonk het.

Diverse Australische media berichtten dat Bolt en de club nog geen financieel vergelijk vonden. Het team uit Gosford zou een jaarsalaris van 80.000 euro hebben voorgesteld, Bolt wenst het twintigvoudige.

De club bevestigt het nieuws in haar persbericht. 'Als een derde partij geen financiële bijdrage levert, is het onwaarschijnlijk dat er een akkoord komt.'

Atletieklegende

De Jamaicaan hing vorig jaar na het WK atletiek in Londen zijn spikes aan de haak om zich te richten op een voetbalcarrière.

Hij veroverde tijdens zijn atletiekcarrière in totaal acht olympische titels en elf wereldtitels. Hij bezit de wereldrecords op de 100 meter (9.58) en 200 meter (19.19), beiden daterend uit 2009.

Twee doelpunten

Bolt maakte vorige week in een oefenduel wel al zijn eerste twee doelpunten voor Central Coast Mariners. Tegen Macarthur South West United scoorde hij de 0-3 en 0-4, alvorens hij vervangen werd: