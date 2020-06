Barcelona liet zaterdag alweer punten liggen tegen Celta de Vigo (2-2). Zo kan Real tegen Espanyol een stap dichter bij de titel komen. Eentje zonder glans.

Zelfs als Real nog 21 op 21 pakt, zal het op het einde van de rit 'maar' 89 punten hebben. Slechts één Spaanse kampioen deed het afgelopen decennium slechter. Namelijk vorig jaar, toen leverden 87 punten het Barcelona van Ernesto Valverde de titel op.

Van erg veel tegenstand was echter geen sprake. Atlético en Real volgden op respectievelijk elf en negentien eenheden.

De keer dáárvoor dat Barça en Real niet boven de kaap van de 87 geraakten, was er één ploeg die daarvan profiteerde: Atlético Madrid. In het seizoen 2013/14 steeg het toenmalige team van Thibaut Courtois en Diego Costa boven zichzelf uit. Los Colchoneros wonnen La Liga en verloren de finale van de Champions League tegen Real.

Kloof tussen top en subtop

Net zo'n ploeg ontbreekt in de Spaanse competitie dit jaar. Sevilla, Getafe, Atlético, Real Sociedad, Valencia, Villarreal en Athletic Bilbao, allemaal doen ze op zes speeldagen van het einde nog mee voor een Europees ticket. Het maakt de competitie erg boeiend om te volgen, maar geen enkele van de subtoppers steekt erbovenuit, waardoor niemand in staat is om de grote twee echt te bedreigen. Integendeel, ze snoepen elkaar geregeld punten af, wat de kloof met de top alleen maar groter maakt.

Aan die top kunnen ze het zich zo permitteren om te blijven uitblinken in middelmatigheid. Bij Barça krijgt Quique Setién de sputterende motor die Ernesto Valverde zijn job kostte maar niet aan de praat. En ook Real liet al in 11 van z'n 31 wedstrijden punten liggen.

Dat de titel straks naar Catalonië of de hoofdstad gaat, staat vast. Maar dat het een kampioenschaal zonder al te veel glans wordt evenzeer. En daar hebben de coronacrisis en het gebrek aan publiek geen snars mee te maken.

Het is te hopen dat er volgend jaar een derde hond opstaat, die op z'n minst een poging kan wagen om te gaan lopen met het been waar Barça en Real al tien jaar lang met twee om vechten en de grote twee zo eindelijk wakker schudt.

Gezocht bis: concurrent voor Messi

Na 32 speeldagen zit Lionel Messi aan 21 doelpunten, daarmee is hij topschutter in La Liga. Met nog zes speeldagen voor de boeg lijkt hij - bij de kleine Argentijn moeten we altijd met twee woorden spreken - zo de minst productieve topschutter van het afgelopen decennium te gaan worden. Buiten het seizoen 2013/14, toen Cristiano Ronaldo het haalde met 31 goals, maakte de topschutter in La Liga telkens minstens 34 doelpunten.

De strijd om de Trofeo Pichichi stuwde Messi en Ronaldo de voorbije tien jaar soms naar ongeëvenaarde hoogtes, zoals in 2014/15 toen de Portugees er 48 maakte, of in 2011/12, toen de Argentijn 50 keer scoorde. Wie neemt de handschoen op die CR7 in Madrid heeft laten liggen?

