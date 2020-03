Een van de ongelukkigen in de kern van de Spanjaarden is ex-Standardspeler Eliaquim Mangala. 'Kom zo weinig mogelijk in contact met anderen', zegt de Fransman op Twitter.

Valencia moest eind februari nog in Milaan voetballen tegen Atalanta en begin maart tegen Alavés in Vitoria, twee broeihaarden van het coronavirus. Dat blijkt de Spanjaarden nu erg zuur op te breken. Eerder geraakte al bekend dat enkele spelers positief testten, maar maandagavond maakte de club bekend dat maar liefst 35 procent van het personeel - spelers, technische staf en ander personeel - slecht nieuws te horen kreeg.

De ploeg deelde mee dat de getroffenen thuis in quarantaine zitten. Om de privacy van de besmette mensen te bewaren, werden geen namen gecommuniceerd. Van Ezequiel Garay, Jose Gaya en Eliaquim Mangala is wel al geweten dat ze het virus te pakken hebben.

Die laatste stuurde het slechte nieuws zelf de wereld in met een tweet. 'Ik voel me goed en heb eigenlijk geen symptomen van het virus. Blijkbaar kunnen we het dus ook hebben zonder het te voelen. Ik wil ook mensen die zich goed voelen de raad geven om zo weinig mogelijk in contact te komen met anderen. Als iedereen zich daaraan houdt, kunnen we het virus zo veel mogelijk indammen.'

Intussen plaatste ook Atalanta al zijn spelers in quarantaine. Bij de Italianen testte vooralsnog niemand positief, maar de club wil na het nieuws uit Valencia geen enkel risico nemen.

