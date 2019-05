Valencia heeft in de finale van de Copa del Rey voor een verrassing gezorgd. Het team van trainer Marcelino klopte zaterdag in het Estadio Benito Villamarin in Sevilla favoriet en viervoudig titelverdediger Barcelona met 2-1.

Gameiro (21.) opende de score voor Valencia, en toen Rodrigo (33.) even later de 2-0 nette, leek een verrassing in de maak. Messi (73.) bracht diep in de tweede periode echter de spanning terug met de aansluitingstreffer. Het werd nog bibberen voor Valencia, maar de gelijkmaker bleef uit. Valencia liet zelfs nog meerdere kansen op de 3-1 liggen. Thomas Vermaelen bleef bij Barcelona op de bank.

Valencia, dat in de Spaanse eerste klasse als vierde eindigde, won de trofee eerder al zeven keer. De laatste winst dateerde uit 2008. Barça won de vier voorgaande edities van de Copa. Vorig jaar rekenden de Catalanen in de eindstrijd af met Sevilla. Met vijf bekers op rij zou Barça alleen recordhouder geworden zijn. Momenteel moeten ze het record nog met Real Madrid (1905-1908) en Athletic Bilbao (1930-1933) delen.

DFB-Pokal gaat naar Bayern München

Bayern München heeft voor de negentiende maal in zijn geschiedenis de DFB-Pokal gewonnen. De Duitse kampioen klopte in de finale in het Olympiastadion in Berlijn RB Leipzig met ruime 3-0.

Leipzig begon gretig aan de wedstrijd, maar het was Bayern dat op voorsprong kwam. De onvermijdelijke Robert Lewandowski (29.) kopte een voorzet van Alaba knap binnen. Het team uit Beieren nam het commando over, maar liet na de score voor rust te verdubbelen. Forsberg kreeg meteen na halfweg de kans om Leipzig op gelijke hoogte te brengen, maar de Zweed botste op doelman Neuer, die na enkele weken blessureleed zijn terugkeer vierde.

Twaalf minuten voor tijd deed Kingsley Coman (78.) met de 2-0 de boeken toe. Lewandowski (85.) maakte nadien nog 3-0. De finale was de laatste partij voor Arjen Robben en Franck Ribéry. De Nederlander en Fransman verlaten Bayern na jaren van trouwe dienst en heel wat prijzen. Beide spelers kregen van coach Niko Kovac in de slotfase nog wat speelminuten.

Bayern veroverde eerder de Duitse titel voor Borussia Dortmund. Vorig seizoen verloor de ploeg uit München de finale van de beker van Eintracht Frankfurt. Bayern won de trofee eerder al achttien maal, de laatste keer in 2016. RB Leipzig, dat in de Bundesliga als derde eindigde, won nog nooit een prijs.