Zondag om 17 uur trappen Kameroen en Burkina Faso de 33ste editie van de Afrika Cup op gang. Alles wat u moet weten over het toernooi bundelden we in tien interessante cijfers.

Het aantal spelers die op de Afrika Cup zullen verschijnen en spelen in Frankrijk. Daarmee zijn onze zuiderburen veruit het meest vertegenwoordigde land tijdens deze Afrika Cup. Engeland volgt op de tweede plaats met 50 vertegenwoordigers. Egypte vervolledigt het podium met 37 spelers.

Net buiten het podium valt België met 27 voetballers, waarvan er 25 actief zijn in de Jupiler Pro League. Het aantal spelers van de 25 JPL-voetballers in de Afrikca Cup dat uitkomt voor Standard. Het gaat om Abdoul Tapsoba (Burkina Faso), Collins Fai (Kameroen), Selim Amallah (Marokko), Moussa Sissako (Mali) en Hamza Rafia (Tunesië). De Rouches vaardigen zo de meeste spelers uit België af, gevold door KAA Gent dat drie spelers ziet vertrekken naar Kameroen.De meeste 'Belgen' zijn trouwens ook terug te vinden bij Kameroen, Guinee, Gambia en Marokko, met elk 3 spelers. Standard is met vijf spelers ook nog eens de Europese hofleverancier voor deze Afrika Cup, samen met het Engelse Arsenal, het Griekse Olympiacos en het Franse Nantes.Zoveel jaren oud is de Afrika Cup al. Voor het eerst werd het Afrikaans kampioenschap in 1957 gehouden. Daarmee is het ouder dan bijvoorbeeld het EK.Ondertussen is de Afrika Cup stevig uitgebreid. 64 jaar geleden deden nog maar drie landen mee, ondertussen is het format hetzelfde als dat van EURO 2020. 24 landen beginnen aan het toernooi, verdeeld in 6 groepen. De twee beste landen van iedere poule en de vier beste nummers drie gaan door naar de volgende ronde. Zoveel titels heeft Egypte op zijn kast staan. Daarmee is het Noord-Afrikaanse land meteen ook de recordhouder in de Afrika Cup. Kameroen staat op nummer twee met 5 titels, Ghana heeft er 4 achter zijn naam staan.Egypte was al meteen de eindwinnaar van de eerste 2 edities in 1957 en 1959 en het won de Afrika Cup ook eens driemaal op rij in 2006, 2008 en 2010, de laatste overwinning voor de Farao's. Egypte zit nu in een groep met Nigeria, Soedan en Guinee, geen al te lastige opdracht voor Mo Salah en co.Bovendien stond het land ook al 15 keer in de halve finales en dat op 33 edities. Enkel Nigeria, dat het toernooi 3 keer won, doet evengoed. Het aantal caps dat Steven Caulker telt voor het Engelse nationale team. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zweden in 2012 scoorde hij zelfs, al wordt de wedstrijd vooral onthouden door de legendarische omhaalgoal van Zlatan Ibrahimovic.Daarna werd Caulker geen enkele keer meer opgeroepen en koos hij voor een ander land: Sierra Leone, het land van zijn grootvader. De 30-jarige verdediger van het Turkse Gaziantep zal trouwens pas zijn debuut voor zijn nieuwe team maken tijdens de Afrika Cup.Bekijk hier nog eens de legendarische goal van Zlatan Ibrahimovic tegen Engeland.Zoveel Afrikaanse landen blijven er over nadat Gambia en het kleine eiland Comoren de komende weken hun debuut zullen maken op de Afrika Cup. De twee debutanten zijn zo het 43ste en 44ste land dat mogen meedoen aan het landentoernooi.De landen die hun opwachting nog niet konden maken zijn de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Lesotho, Sao Tomé en Principe, Seychellen, Somalië en Zuid-Soedan. Het aantal Belgische coaches op de Afrika Cup. Na Hugo Broos en Paul Put mag Tom Saintfiet zijn tactische kunstjes laten zien met debutant Gambia. En dat nadat Saintfiet al vijf andere Afrikaanse landen, waaronder Togo en Zimbabwe, coachte. Zijn Belgische voorgangers deden het uitstekend in de Afrika Cup. Zo behaalde Put met Burkina Faso de finale in 2013 en won Broos met Kameroen zelfs het toernooi in 2017. Als Saintfiet daar ook in kan slagen met Gambia, zou dat een waar mirakel zijn. Het West-Afrikaanse land heeft namelijk de laagste FIFA-ranking van alle deelnemers. Saintfiet is echter al op zijn hoede voor een vroege uitschakeling van het land. 'Als het tegenvalt op de Afrika Cup, kunnen we maar beter weer een politie-escorte regelen', vertelde hij deze week in Knack.Zoveel dagen eerder moest de Afrika Cup eigenlijk al begonnen zijn in Kameroen. Het land werd namelijk in 2015 verkozen om de editie van 2019 te organiseren, maar nadien kwamen er twijfels over de veiligheid in het land en of Kameroen wel genoeg geld had om een dergelijk event te hosten. In november 2018 werd Egypte dan aangeduid als het nieuwe gastland en kreeg Kameroen de eer om de editie van 2020 te organiseren. Maar die werd dan weer uitgesteld door corona. Bijna drie jaar later dan voorzien mag Kameroen vanavond dan toch de Afrikaanse voetbalwereld ontvangen in eigen land.Zoveel procent van de stadions mag door coronamaatregelen gevuld zijn tijdens de wedstrijden van Kameroen. Voor de andere wedstrijden geldt een maximumcapaciteit van 60%. Zo wil de Afrikaanse voetbalbond de verspreiding van het coronavirus toch een beetje tegenhouden.Maar het valt nog af te wachten hoeveel fans er effectief in de stadions zullen zitten. Om een match te mogen bijwonen moet je namelijk niet enkel een negatieve test kunnen voorleggen maar ook een bewijs dat je al twee keer bent gevaccineerd. En daar knelt het schoentje, want slechts 2% van de Kameroense bevolking zou dat momenteel hebben. Met de maatregel hoopt Kameroen ook zoveel mogelijk mensen te kunnen vaccineren.Zoveel finales van de Afrika Cup maakte Aliou Cissé al mee met Senegal. Twintig jaar geleden stond hij er als speler en miste hij de beslissende penalty. En in 2019 leidde hij zijn land als bondscoach opnieuw naar de finale, deze keer tegen Kameroen. Maar opnieuw verloren Les Lions de la Teranga. Cissé wil nu met de absolute topfavoriet voor de eerste keer de trofee in de lucht steken. Daarvoor kan het rekenen op enkele toppers zoals Sadio Mané (Liverpool), Kalidou Koulibaly (Napoli), Edouard Mendy (Chelsea) en Idrissa Gueye (PSG). Toch wel het sterrenensemble van deze Afrika Cup.