Met zijn hattrick tegen Chelsea zorgde Karim Benzema er eigenhandig voor dat Real Madrid met één been in de halve finales van de Champions League staat. Tien interessante weetjes over het leven van de Franse topspits.



1. Acht kinderen thuisAls kind van Algerijnse ouders groeide Benzema op in een groot gezin met acht kinderen. Naast vijf broers heeft de spits ook twee zussen. Zijn twee jongere broers voetballen ook, zij het op een veel lager niveau dan Karim. Gressy Benzema is spits in de Franse zesde klasse en jongste broer Sabri speelt in de jeugdploeg van thuisstad Bron.2. Gepest Een zorgeloze jeugd kende de Fransman niet. Als kind werd hij gepest omwille van zijn overgewicht en door zijn Algerijnse roots kreeg hij vaak te maken met discriminatie. Naar school gaan was een hel voor de jonge Benzema, die gelukkig zijn gedachten kon verzetten met het voetbal. 3. Kliniek om gewicht te verliezenZijn overgewicht heeft Benzema ook op latere leeftijd parten gespeeld. Tijdens zijn eerste twee seizoenen bij Real Madrid kreeg hij de kritiek te zwaar te staan. Voor aanvang van het seizoen 2011/12 ging de aanvaller op advies van Zinedine Zidane naar een ziekenhuis in Italië om gewicht te verliezen. Met succes zo bleek, want Benzema kwam messcherp terug en scoorde dat seizoen 32 keer. 4. Snelste goal in El Clasico Het was niet Cristiano Ronaldo of Lionel Messi, maar Karim Benzema die de snelste goal ooit scoorde in El Clasico. In 2011 trapte de hij al na 21 seconden het openingsdoelpunt tegen de touwen, al verloor Real Madrid uiteindelijk met 1-3 van de rivaal.5 .Verband aan rechterhand Waarom speelt Benzema al meer dan drie jaar met een verband rond zijn rechterhand? De reden daarvoor dateert van 2019, toen hij zijn pink brak in een duel met Real Betis. Dokters raadden hem aan zijn pink te laten opereren, maar omdat de Real-spits niet wekenlang aan de kant wou staan, weigerde hij een ingreep. En van die beslissing ondervindt hij nog steeds de gevolgen, want hij kan zijn pink niet meer strekken. Om extra steun te bieden en zijn vinger te beschermen, draagt hij nu elke wedstrijd een verband.6. Ballenjongen Benzema begon met voetballen op zijn achtste bij lokale club Bron Terraillon. Toen hij tien was werd hij weggeplukt door het grote Olympique Lyon. Als jeugdspeler van de topclub was hij vaak ballenjongen tijdens de wedstrijden het eerste team. 7. Schorsing bij Les BleusIn november 2015 werd Benzema gearresteerd door de Franse politie. Hij werd verdacht van afpersing en chantage van landgenoot Mathieu Valbuena. Door de hele affaire werd de spits van 2015 tot 2021 niet opgeroepen voor de Franse nationale ploeg. Op het EK van vorige zomer maakt hij zijn comeback voor Les Bleus, en hij wist vier keer te scoren op het tornooi. 8. Film In 2017 verscheen Le K Benzema, een film waarin de Fransman zijn kant van de chantage-affaire vertelt. In de film geven ook grote voetbalnamen zoals Thierry Henry, Cristiano Ronaldo en Zinedine Zidane hun mening over de speler en man die Karim Benzema is. 9. Auto'sNet zoals heel wat andere stervoetballers is Benzema gek op auto's. De Realspits bezit een hele collectie aan peperdure wagens, waaronder een Bugatti van 3 miljoen euro. Daarnaast heeft hij ook een privéjet.10.In voetstappen van idool RonaldoAls een van de beste spitsen ter wereld, is Benzema het idool van heel wat jonge voetballers. Zelf keek hij als kind op naar Ronaldo Nazario en droomde hij ervan in zijn voetsporen te treden. En kijk, de dromen van de kleine Karim zijn werkelijkheid geworden.