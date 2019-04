Bij FC Barcelona, bij Bayern München en nu bij Manchester City: de invloed van Pep Guardiola blijkt van onschatbare waarde.

Toen Pep Guardiola in de zomer van 2016 neerstreek bij Manchester City, riep hij meteen de greenkeepers bij zich. Hij wilde over het gras spreken. Heel gedetailleerd ontvouwde hij zijn verwachtingen over hoe de pelouse gemaaid moest worden. In het stadion, legde hij uit, mocht het gras niet langer zijn dan 19 millimeter, net zoals hij het bij Barcelona en Bayern München verordonneerd had.

...