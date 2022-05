De jonge Ecuadoraan bewijst dat je als beste speler van een degradatieploeg meteen de overstap kan maken naar de Premier League.

Vorige zomer kwam Moisés Caicedo als nobele onbekende aan bij Beerschot. De Ecuadoraanse middenvelder was nog maar een half jaar in Europa aan het voetballen nadat Brighton hem in januari vorig jaar had overgenomen van Independiente del Valle. Bij de Seagulls kwam Caicedo terecht bij de beloften en geraakte hij op enkele wedstrijden in de Premier League 2 na niet echt aan speelminuten.

...

Vorige zomer kwam Moisés Caicedo als nobele onbekende aan bij Beerschot. De Ecuadoraanse middenvelder was nog maar een half jaar in Europa aan het voetballen nadat Brighton hem in januari vorig jaar had overgenomen van Independiente del Valle. Bij de Seagulls kwam Caicedo terecht bij de beloften en geraakte hij op enkele wedstrijden in de Premier League 2 na niet echt aan speelminuten.Tijdens de zomer werd dan maar beslist om hem uit te lenen aan Beerschot, dat geen al te goede seizoensstart kende. Bij de Ratten maakte Caicedo onmiddellijk indruk. In geen tijd werd hij de motor van de ploeg en was hij week na week een van de beste spelers op het veld. Vooral in de 2-0-zege tegen KRC Genk toonde de jonge Ecuadoraan zijn kunnen. Met zijn dribbels, perfecte passes en indrukwekkende duelkracht speelde hij de Limburgers helemaal zoek. Wat uiteindelijk ook bekroond werd met de 2-0 in blessuretijd, zijn tweede goal voor de Antwerpse club nadat hij ook al in de beker tegen Francs Borains had gescoord.Brighton merkte de steile ontwikkeling van zijn Ecuadoraans talent op en besloot hem al in januari na 14 wedstrijden, 2 goals en 1 assist terug te halen naar het zuiden van Engeland. Maar deze keer met een duidelijk plan: meedoen met de A-ploeg in de grootste competitie ter wereld. Caicedo moest wel even wachten op zijn kans. Pas begin april kwam hij voor het eerst in actie, al was dat wel meteen in de basis én tegen Arsenal. Geen cadeau voor een 20-jarige die net uit de kelder van de Jupiler Pro League kwam. Maar Caicedo verbaasde vriend en vijand en gaf zelfs meteen een assist voor de 0-2 op Enock Mwepu. Brighton won verrassend van de Gunners, die nochtans in vorm waren. Daarna ging de Ecuadoraan niet meer uit de ploeg. In de vier volgende wedstrijden startte hij steeds in de basis. En niet tegen de kleinste clubs, want na Arsenal volgden nog Tottenham en Manchester City. En ook van de Spurs werd er gewonnen. Tegen Pep Guardiola en co werd er nog verloren, maar daarna volgde een 4 op 6 tegen Southampton en Wolves. Resultaat met Caicedo in de basis: 10 op 15. Dat is een enorm verschil met de 7 op 33 die de ploeg daarvoor pakte. Enkel tegen degradatieploeg Watford werd toen gewonnen. Toeval?Caicedo maakte in elk van die wedstrijden indruk. Tegen Man. City kreeg hij bijvoorbeeld een staande ovatie bij zijn wissel in het slot van de wedstrijd. De eerste echte masterclass van Caicedo aan de andere kant van het Kanaal kregen we afgelopen weekend te zien tegen de Wolves van Leander Dendoncker. Het nummer 25 van Brighton leidde zijn ploeg naar een 0-3-zege. Twee van die doelpunten begonnen bij een interceptie van de jonge Ecuadoraan. Na de wedstrijd postte Brighton een filmpje met het veelzeggende bijschrift: 'Moisés Caicedo is sooooo good.'Ondertussen bereidt Caicedo zich ook voor op het WK in Qatar met Ecuador. In eigen land is de middenvelder namelijk een held. Op zijn 20ste heeft hij al 20 caps verzameld bij de nationale ploeg, waarin hij twee keer de weg naar de netten heeft gevonden. Zijn debuut maakte hij al in oktober 2020 en afgelopen zomer was hij ook al actief op de Copa América, waar hij met Ecuador de kwartfinale bereikte. Voor bondscoach Gustavo Alfaro is Caicedo onmisbaar. Hij vond het dan ook maar niets toen zijn poulain de eigen competitie verliet voor een avontuur in Brighton en daar niet aan de bak kwam. ''Ik heb toen tegen Moisés gezegd dat hij naar een ploeg moet gaan waar hij eens tien wedstrijden op een rij kan spelen.' En zo viel de keuze op Beerschot. Ecuador heeft trouwens een opmerkelijke WK-kwalificatiecampagne achter de rug. Bij het begin was enkel Bolivia - 75ste op de FIFA-ranking - lager gerangschikt dan Ecuador dat toen op een 64ste plaats stond. Toch plaatste het zich als vierde Zuid-Amerikaans land voor het WK, en dat met uiteindelijk slechts 7 zeges in 18 wedstrijden. Het was vooral door de tegenvallende prestaties van toplanden als Colombia en Chili dat Ecuador met dat rapport een ticket kreeg voor Qatar.Caicedo wordt momenteel al getipt als een van de verrassingen voor dat WK. Maar zal hij in december nog altijd een onbekende zijn? Als hij zo blijft presteren, zal dat niet meer het geval zijn.