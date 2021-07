Negen jaar na de pijnlijke 4-0-nederlaag in de EK-finale tegen Spanje, strijden de Italianen opnieuw voor de Europese titel. Vijf redenen waarom het hen dit jaar wél lukt.

1. Bakken ervaring vanachter

Engeland moest al 55 jaar wachten op een nieuwe finale sinds 1966, Italië werd in 2006 nog wereldkampioen en in 2012 stond het in de EK-finale tegen Spanje. 15 jaar geleden in Duitsland, was Giorgio Chiellini er ook al bij. Ook al kwam hij dat toernooi nauwelijks van de bank, de 36-jarige verdediger van Juventus en de Squadra Azzurra heeft die ervaring wel op zak. Hetzelfde geldt ook voor Leonardo Bonucci, die op het veld stond in 2012. De centrale as achterin weet dus wat het is om een finale te spelen.

2. Donnarumma

En als de verdediging een gaatje laat vallen, dan is er nog de doelman. Gianluigi Donnarumma, de opvolger van Gianluigi Buffon, heeft er een uitstekend EK op zitten. Italië kreeg op dit EK pas in de 1/8ste finales tegen Oostenrijk een tegendoelpunt te verwerken en ook tegen de Belgen moest Donnarumma zich omdraaien. Het was uiteindelijk pas wachten tot de halve finale tegen Spanje toen Alvaro Morata de eerste veldgoal maakte tegen dit Italië - Oostenrijk scoorde via een corner, België met een penalty. En alsof dat nog niet genoeg zegt, dan herinneren we ons nog wel allemaal de redding op Kevin De Bruyne. Donnarumma is trouwens nog altijd maar 22 jaar oud.

3. Stilstaande fases

Italië speelt het mooiste voetbal op dit EK, daar is zowat iedereen het over eens. Met 12 goals doen ze voorlopig net eentje minder dan Spanje, dat met 13 treffers dat klassement aanvoert. Scoren doet trouwens ook iedereen op het veld. Een echte vedette of topschutter aanduiden is bij deze Italiaanse ploeg haast onbegonnen werk. En lukt het niet uit open spel, dan zijn ze levensgevaarlijk bij stilstaande fases. Dat is allemaal te danken aan assistent Gianni Vio, die ze voor zijn rekening neemt. Hij is er helemaal van doordrongen, zo bewijst het verhaal dat de 68-jarige Italiaan 4.830 verschillende scenario's op zijn pc zou hebben staan.

4. In de flow

Deze Azzurri weten wat winnen is. Laat ons zeggen dat ze de laatste jaren bijna ieder record van de nationale ploeg verbroken hebben. Momenteel zijn ze namelijk al 34 wedstrijden ongeslagen. Daarvan wisten ze er ook 29 winnend af te sluiten. Na de overwinning tegen Spanje zitten ze trouwens ook al aan 14 opeenvolgende zeges, waarin ze 11 keer de 0 wisten te houden. De laatste nederlaag dateert alweer van 10 september 2018 na een 1-0 tegen Portugal. En in de laatste 23 duels stonden ze zelfs maar 10 minuten op achterstand toen Edin Dzeko Bosnië op 1-0 bracht op 4 september 2020.

5. Het lef van Mancini

Misschien wel dé hoofdreden waarom Italië zich zondagavond tot Europees kampioen kroont, is bondscoach Roberto Mancini. Hij vertelde de spelers drie jaar geleden een verhaal waar ze helemaal in mee zijn gegaan, een verhaal met een ideale mix tussen ervaring en jong talent, maar stuk voor stuk goeie voetballers. Een verhaal dat ze allemaal beter heeft gemaakt, met een dubbele boodschap: amuseer je, en durf.

Zoveel lef verdient een prijs. Een Europese titel. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Een Italiaanse zege zou een aansporing zijn voor meer ploegen om voor mooi en aanvallend voetbal te kiezen.

