Zondag is het zo ver: in de finale van het EK voetbal voor vrouwen staan Engeland en Duitsland tegenover elkaar. In een uitverkocht Wembley krijgen de supporters de apotheose te zien van het meest bekeken EK ooit. Maar wat moet u nog weten over deze finale? Een overzicht.

Meeste toeschouwers ooit voor finale

Nooit eerder kochten zoveel mensen een ticket voor de finale van een Europees Kampioenschap, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. De wedstrijd wordt afgewerkt in Wembley stadium, de thuishaven van de Engelse nationale ploeg waar zondagavond 87.000 uitzinnige voetballiefhebbers het einde van dit EK zullen meemaken. De Lionesses spelen dus in hun eigen stadion, wat natuurlijk veel Engelse fans lokt. Het vorige record voor de finale van een Europees kampioenschap werd gevestigd in 1964, toen Spanje de Sovjet Unie bekampte in Santiago Bernabeu in Madrid. Toen gingen er ruim 79.000 bezoekers kijken.

Het record van meeste toeschouwers voor een vrouwenwedstrijd staat evenwel op naam van Barcelona. Eerder dit jaar lokte de ploeg iets meer dan 90.000 fans naar Camp Nou voor de Clasico tegen Real Madrid.

Dat de Engelse ploeg erg populair is in eigen land bleek ook uit de kijkcijfers voor de halve finale tegen Zweden. Maar liefst 9,5 miljoen mensen keken live naar de strijd om een plekje in de finale. Een record voor een vrouwenwedstrijd.

Beste defensies

Beide teams bewezen in de loop van het toernooi dat ze aardig kunnen verdedigen. In de groepsfase hielden zowel Engeland als Duitsland hun netten schoon. Het was pas in de knock-outfase dat de doelvrouwen zich voor het eerst moesten omdraaien. Bij de Engelsen was dat in de kwartfinale tegen Spanje, toen wist González te scoren. De Duitse vrouwen incasseerden pas in de halve finale hun eerste tegendoelpunt, nadat een knal van een Franse aanvalster via de paal en de rug van doelvrouw Merle Frohms in doel belandde.

Vierde keer goeie keer?

Nog nooit konden de Engelse vrouwen een landentoernooi winnen. Ze behaalden de voorbije drie grote toernooien telkens de halve finale halen, maar wist geen enkele keer door te stoten naar de finale. Op het WK in 2015 verloor het na een owngoal van Laura Basset in de 92e minuut van Japan. Twee jaar later, op het EK, maakte het weinig kans tegen de latere winnaar Nederland. De Engelse vrouwen dropen af na een 3-0 nederlaag. In 2019 verloor het opnieuw tegen de later winnaar. Dit keer waren de Amerikaanse vrouwen te sterk: 1-2. Zondag moet er dus afgerekend worden met een vloek. De Engelse bondscoach Sarina Wiegman zal er hen zeker op wijzen in haar wedstrijdbespreking. Zij was nota bene de coach van Nederland in 2017.

Fran Kirby back in the game

De Engelse aanvalster kondigde begin dit jaar aan dat ze een pauze wilde nemen. Vermoeidheid en mentale problemen hadden de voorbije jaren hun tol geëist en dus kwam voetbal even op de tweede plaats. Na enkele maanden rust keerde ze terug in de FA Cup-finale en won die met haar team Chelsea. Kirby was na haar break uitermate tevreden om te horen dat coach Wiegman haar had geselecteerd voor het EK. Ze bewees haar waarde met twee doelpunten en mag zich ook voorbereiden op een basisplaats in de finale.

Popp in bloedvorm

Als de Duitsers zondag de overwinning willen pakken, zullen ze ongetwijfeld in de richting kijken van Alexandra Popp. De spits van Wolfsburg was met zes goals al in iedere wedstrijd trefzeker en leidde zo haar team tot in de finale. Vooral haar doelpunten tegen Frankrijk waren erg knap, ze verwerkte tot twee keer toe een voorzet in een tijd in doel. Momenteel is ze mede-topschutter samen met de Engelse Beth Mead. Zondag kan dus ook beslist worden wie naar huis gaat met de Gouden Schoen.

De comeback van Duitsland

Net zoals bij de mannen komen de Duitse vrouwen uit een moeilijke periode. Voor het eerst sinds 2013 haalt het nog eens de finale van een eindtoernooi. Daarvoor was Duitsland hét dominante vrouwenteam: na de val van de Berlijnse muur won het maar liefst zeven EK's en twee WK's. Een ongeziene prestatie van Die Nationalelf. De laatste jaren sputterde de machine echter, met heel wat coachwissels tot gevolg. Een triomf in de finale kan dus de start betekenen van een nieuwe periode.

Wat vertelt de geschiedenis ons?

Engeland en Duitsland stonden al 27 keer tegenover elkaar. Daarin wonnen De Duitsers 21 keer, werd het 4 keer een gelijkspel en pakten de Engelsen tweemaal de overwinning. Een overduidelijk voordeel dus voor Duitsland. Hoe dan ook wordt het een spannende finale, met de twee beste teams van het toernooi.

Door Siemen Caveye

